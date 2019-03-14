Транспортная инспекция напомнила перевозчикам и водителям правила режима труда и отдыха



Начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске С.А. Солоснюк обращается к перевозчикам и водителям с призывом, соблюдать необходимые правила режима труда и отдыха.

– Соблюдение правил поможет избежать неприятностей, ведь выбор есть всегда, и он остается за водителем! – отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by С.А. Солоснюк и перечислил эти правила: