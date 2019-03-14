Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвучит 30 мая, 2018/2019 учебный год завершится 31мая. Такая информация размещена на сайте Министерства образования.

Сдавать экзамены школьникам предстоит с 1 по 8 июня, а выпускные вечера Минобразования рекомендует провести 8—9 июня.

Кроме того, в Минобразования рассказали о графике школьных каникул в 2019/2020 учебном году. Так, осенние продлятся 9 дней с 1 по 9 ноября 2019 года, зимние — 17 дней (с 26 декабря 2019 года по 11 января 2020 года). Весенние каникулы будут самыми короткими — шесть дней (с 30 марта по 4 апреля 2020 года). Летние начнутся 1 июня и завершатся 31 августа. Школьникам предстоит отдыхать 92 дня, выпускникам девятых классов чуть меньше. У них каникулы начнутся 11 июня.

Ученикам первых и вторых классов в третьей четверти предоставят дополнительную неделю зимних каникул — с 17 февраля по 23 февраля 2020 года