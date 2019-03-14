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15 марта — Всемирный день прав потребителей

15.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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15 марта — Всемирный день прав потребителейВ процессе приобретения продовольственных товаров потребителю необходимо внимательно ознакомиться с информацией о товаре, представленной на этикетке, ярлыке. Информация о товаре должна быть полной и достоверной, на русском и (или) белорусском языках.

В соответствии с главой 4 Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 маркировка пищевой продукции должна иметь сведения, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе:

— наименование пищевой продукции,

— состав пищевой продукции,

— наименование и место нахождения изготовителя,

— дату изготовления,

— срок годности,

— сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО),

— условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяются после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки.

При наличии пищевой добавки в составе пищевой продукции должно быть указано функциональное (технологическое) назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор, др.) и наименование пищевой добавки, которое может быть заменено индексом пищевой добавки согласно Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е).

Срок годности и условия хранения пищевой продукции устанавливает изготовитель.

Пищевые продукты признаются некачественными и не подлежат реализации в случаях:

-несоответствия требованиям нормативных документов;

-наличия явных признаков недоброкачественности;

-не установленных сроков годности (для пищевых продуктов, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли;

-отсутствия маркировки, содержащей сведения, предусмотренные техническими нормативными документами;

-отсутствия (не соблюдения) температурных условий реализации, установленных производителем.

При приобретении некачественной продукции, потребитель вправе предъявить претензию по качеству товара: продавцу; изготовителю; поставщику (импортеру).

При обращении в надзорные органы по месту расположения торгового объекта (в орган Министерства здравоохранения — Центр гигиены и эпидемиологии с претензией на качество приобретенных пищевых продуктов информация о товаре предоставляется в соответствии с требованиями законодательства: наименование и адрес торгового объекта (где приобретен товар), дату покупки; наименование изготовителя, наименование продукции, дата изготовления и другие отличительные признаки товара.

Экспертиза пищевых продуктов, как правило, проводится только, если не нарушена потребительская тара (упаковка), условия хранения, т.к. в противном случае, невозможно доказать, что причина понижения качества является вина изготовителя или продавца.

Обращаем внимание, что товар, приобретенный и находящийся на хранении у потребителя (вне зависимости от продолжительности срока хранения), как правило, исследованию (проверке качества, экспертизе) не подлежит.

Всегда берите чек или иной документ, подтверждающий факт приобретения товара. Все без исключения продавцы должны выдавать эти документы (и индивидуальные предприниматели на рынках в том числе). При отсутствии доказательств  приобретения товара у конкретного продавца, последний может оспорить факт приобретения у него этого товара.

В. СЕДЮКЕВИЧ, врач-гигиенист (заведующая санитарно –эпидемиологическим отделом)ГУ «Шарковщинский рай ЦГЭ» В.П. Седюкевич

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