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Минское «Динамо» проиграло «Слуцку», но вышло в полуфинал Кубка Беларуси
В Бобруйске прошел ответный матч ¼ Кубка Беларуси, в котором столичное «Динамо» проиграло «Слуцку» со счетом 0:1, но по сумме двух игр прошло дальше. В первом матче в Минске динамовцы одержали победу — 2:0.
В 17.30 на этом же стадионе «Белшина» сыграет против «Шахтера».
ФК «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 1:0
Бобруйск. 15 марта. Стадион имени А.Прокопенко.
Судья: В. Лобацевич.
ФК «Слуцк»: Панкратов, Назаренко, Абубакар, Образов, Трубило, Савостьянов, Тетеренк, Бамба (Тимошенко, 22), Ойеделе (Дудик,
«Динамо» (Минск): Плотников, Шитов (к), Швецов, Дьяков, Тигиев, Олехнович, Яхая, Гавазай (Антилевский, 52), Чочиев (Вергейчик, 69), Данило, Зубович.
Гол: 1:0 — Тимошенко (32).
Предупреждения: Назаренко (12). Яцкевич (65).
Единственный гол в матче был забит при выполнении углового удара. Вышедший на замену уже в первом тайме Алексей Тимошенко стремительно ворвался в штрафную и головой переправил мяч в сетку ворот «Динамо».
Отметим, что во втором тайме «Слуцк» имел несколько моментов для того, чтобы сотворить небольшую сенсацию, но свои моменты не реализовал.
Минчане в концовке имели возможность сравнять счет, но также не забили.
Таким образом, стал известен второй участник полуфинала Кубка Беларуси. Напомним, что вчера
16 марта гомельский «Локомотив» проведет ответный матч с «Витебском».
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В 17.30 «Белшина» сыграет против «Шахтера».
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