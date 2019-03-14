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Минское «Динамо» проиграло «Слуцку», но вышло в полуфинал Кубка Беларуси

15.03.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйске прошел ответный матч ¼ Кубка Беларуси, в котором столичное «Динамо» проиграло «Слуцку» со счетом 0:1, но по сумме двух игр прошло дальше. В первом матче в Минске динамовцы одержали победу — 2:0.

В 17.30 на этом же стадионе «Белшина» сыграет против «Шахтера».


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

ФК «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 1:0

Бобруйск. 15 марта. Стадион имени А.Прокопенко.

Судья: В. Лобацевич.

ФК «Слуцк»: Панкратов, Назаренко, Абубакар, Образов, Трубило, Савостьянов, Тетеренк, Бамба (Тимошенко, 22), Ойеделе (Дудик,
46), Акьям (Яцкевич, 64), Бобко (к).

«Динамо» (Минск): Плотников, Шитов (к), Швецов, Дьяков, Тигиев, Олехнович, Яхая, Гавазай (Антилевский, 52), Чочиев (Вергейчик, 69), Данило, Зубович.

Гол: 1:0 — Тимошенко (32).

Предупреждения: Назаренко (12). Яцкевич (65).

Единственный гол в матче был забит при выполнении углового удара. Вышедший на замену уже в первом тайме Алексей Тимошенко стремительно ворвался в штрафную и головой переправил мяч в сетку ворот «Динамо».

Отметим, что во втором тайме «Слуцк» имел несколько моментов для того, чтобы сотворить небольшую сенсацию, но свои моменты не реализовал.

Минчане в концовке имели возможность сравнять счет, но также не забили.

Таким образом, стал известен второй участник полуфинала Кубка Беларуси. Напомним, что вчера «Ислочь» добыла туда путевку, сенсационно обыграв БАТЭ.

16 марта гомельский «Локомотив» проведет ответный матч с «Витебском».

 
Теги: Минск
 
 
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