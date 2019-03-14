Минское «Динамо» проиграло «Слуцку», но вышло в полуфинал Кубка Беларуси

В Бобруйске прошел ответный матч ¼ Кубка Беларуси, в котором столичное «Динамо» проиграло «Слуцку» со счетом 0:1, но по сумме двух игр прошло дальше. В первом матче в Минске динамовцы одержали победу — 2:0.

В 17.30 на этом же стадионе «Белшина» сыграет против «Шахтера».



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

ФК «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 1:0

Бобруйск. 15 марта. Стадион имени А.Прокопенко.

Судья: В. Лобацевич.

ФК «Слуцк»: Панкратов, Назаренко, Абубакар, Образов, Трубило, Савостьянов, Тетеренк, Бамба (Тимошенко, 22), Ойеделе (Дудик,

46), Акьям (Яцкевич, 64), Бобко (к).

«Динамо» (Минск): Плотников, Шитов (к), Швецов, Дьяков, Тигиев, Олехнович, Яхая, Гавазай (Антилевский, 52), Чочиев (Вергейчик, 69), Данило, Зубович.

Гол: 1:0 — Тимошенко (32).

Предупреждения: Назаренко (12). Яцкевич (65).

Единственный гол в матче был забит при выполнении углового удара. Вышедший на замену уже в первом тайме Алексей Тимошенко стремительно ворвался в штрафную и головой переправил мяч в сетку ворот «Динамо».

Отметим, что во втором тайме «Слуцк» имел несколько моментов для того, чтобы сотворить небольшую сенсацию, но свои моменты не реализовал.

Минчане в концовке имели возможность сравнять счет, но также не забили.

Таким образом, стал известен второй участник полуфинала Кубка Беларуси. Напомним, что вчера «Ислочь» добыла туда путевку , сенсационно обыграв БАТЭ.

16 марта гомельский «Локомотив» проведет ответный матч с «Витебском».