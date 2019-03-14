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В Гродненской области стало больше аварий с участием маршруток
В Гродненском горисполкоме обсудили работу городских маршруток. В том числе были озвучены факты ДТП с участием маршрутных такси не только в областном центре, но и в целом по Гродненщине,
В 2018 году с маршрутками в Гродненской области произошло 13 аварий с тяжелыми последствиями, в которых 19 человек травмированы. Годом ранее было зарегистрировано всего 4 происшествия.
В прошлом году в области к административной ответственности привлечено 629 водителей маршруток. Из них 5 управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 6 не имели права управления данным видом транспортных средств. За факты превышения скорости, зафиксированные автоматическими датчиками фотофиксации оштрафовано 678 водителей этой категории. 227 из них — в Гродно и Гродненском районе. 27 человек лишились права управления транспортными средствами.
Напомним, 18 октября
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В 2018 году с маршрутками в Гродненской области произошло 13 аварий с тяжелыми последствиями, в которых 19 человек травмированы. Годом ранее было зарегистрировано...
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