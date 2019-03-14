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В Гродненской области стало больше аварий с участием маршруток

15.03.2019 15:21 — Разное | Tut.by  
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В Гродненском горисполкоме обсудили работу городских маршруток. В том числе были озвучены факты ДТП с участием маршрутных такси не только в областном центре, но и в целом по Гродненщине, передает ГАИ региона.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В 2018 году с маршрутками в Гродненской области произошло 13 аварий с тяжелыми последствиями, в которых 19 человек травмированы. Годом ранее было зарегистрировано всего 4 происшествия.

В прошлом году в области к административной ответственности привлечено 629 водителей маршруток. Из них 5 управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 6 не имели права управления данным видом транспортных средств. За факты превышения скорости, зафиксированные автоматическими датчиками фотофиксации оштрафовано 678 водителей этой категории. 227 из них — в Гродно и Гродненском районе. 27 человек лишились права управления транспортными средствами.

Напомним, 18 октября произошла смертельная авария с участием гродненской маршрутки. Около 19.40, на 74-м километре трассы Минск — Гродно. 46-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по реконструируемому участку дороги и в месте, где проезжая часть изменяет направление движения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП 66-летняя жительница Гродно от полученных травм умерла на месте происшествия, еще один пассажир — 71-летний гродненец — скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили водитель и 13 пассажиров, в том числе двое детей (5 и 11 лет) и женщина на 5-м месяце беременности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В 2018 году с маршрутками в Гродненской области произошло 13 аварий с тяжелыми последствиями, в которых 19 человек травмированы. Годом ранее было зарегистрировано...
 
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