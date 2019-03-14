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В самом центре Минска открылся новый пивной бар. Показываем его
Недавно в самом центре Минска на проспекте Независимости, 22 открылся новый
Бар Brasserie 22 небольшой и рассчитан на 32 посадочных места. В первом зале есть большая барная стойка, а интерьер получился в стиле старой Европы. Второй зал — более камерный и подходит для небольших компаний.
Партнер нового заведения — известная белорусская пивная компания BeerCap, которая также развивает на улице Герцена в Минске бар и магазин BeerCap barshop.
В Brasserie, 22 работает профессиональный сомелье, который поможет разобраться в продукции. В планах у владельцев нового места — проведение дегустаций и обучающих курсов и для новичков.
Если заглянуть в меню, там будут закуски, сэндвичи, супы, рыбя и мясо, а еще — мидии.
Напомним, в октябре на улице Интернациональной
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Недавно в самом центре Минска на проспекте Независимости, 22 открылся новый пивной бар Brasserie 22. До этого по названному адресу (между ресторанами «Свои» и T.G.I. Fridays)...
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