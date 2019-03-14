В самом центре Минска открылся новый пивной бар. Показываем его

Недавно в самом центре Минска на проспекте Независимости, 22 открылся новый пивной бар Brasserie 22 . До этого по названному адресу (между ресторанами «Свои» и T.G.I. Fridays) работала кофейня «Свои» — но она закрылась и уступила место брассерии. Показываем, каким получилось новое место.





Бар Brasserie 22 небольшой и рассчитан на 32 посадочных места. В первом зале есть большая барная стойка, а интерьер получился в стиле старой Европы. Второй зал — более камерный и подходит для небольших компаний.

Партнер нового заведения — известная белорусская пивная компания BeerCap, которая также развивает на улице Герцена в Минске бар и магазин BeerCap barshop.













В Brasserie, 22 работает профессиональный сомелье, который поможет разобраться в продукции. В планах у владельцев нового места — проведение дегустаций и обучающих курсов и для новичков.

Если заглянуть в меню, там будут закуски, сэндвичи, супы, рыбя и мясо, а еще — мидии.

Вот некоторые цены: бифштекс — 13,9 рублей; мидии — от 20,9 рублей до 39,9 рублей; картофельная запеканка — 10, 9 рублей; клаб сэндвич — 9,5 рублей; тыквенный суп — 6,9 рублей; борщ — 7,9 рублей; митболы — 7,5 рублей; морковный пирог — 6,9 рублей.





Напомним, в октябре на улице Интернациональной закрылась брассерия «Эркюль» , которая была знакома некоторым минчанам как место, где подавали килограмм мидий в котелке за 30 рублей.