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В самом центре Минска открылся новый пивной бар. Показываем его

15.03.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Недавно в самом центре Минска на проспекте Независимости, 22 открылся новый пивной бар Brasserie 22. До этого по названному адресу (между ресторанами «Свои» и T.G.I. Fridays) работала кофейня «Свои» — но она закрылась и уступила место брассерии. Показываем, каким получилось новое место.


Гастрофест Patrick"s Day закончится уже в воскресенье. Успей сходить на сеты по 14 рублей

Бар Brasserie 22 небольшой и рассчитан на 32 посадочных места. В первом зале есть большая барная стойка, а интерьер получился в стиле старой Европы. Второй зал — более камерный и подходит для небольших компаний.

Партнер нового заведения — известная белорусская пивная компания BeerCap, которая также развивает на улице Герцена в Минске бар и магазин BeerCap barshop.




В Brasserie, 22 работает профессиональный сомелье, который поможет разобраться в продукции. В планах у владельцев нового места — проведение дегустаций и обучающих курсов и для новичков.

Если заглянуть в меню, там будут закуски, сэндвичи, супы, рыбя и мясо, а еще — мидии.

Вот некоторые цены:

бифштекс — 13,9 рублей;

мидии — от 20,9 рублей до 39,9 рублей;

картофельная запеканка — 10, 9 рублей;

клаб сэндвич — 9,5 рублей;

тыквенный суп — 6,9 рублей;

борщ — 7,9 рублей;

митболы — 7,5 рублей;

морковный пирог — 6,9 рублей.


Напомним, в октябре на улице Интернациональной закрылась брассерия «Эркюль», которая была знакома некоторым минчанам как место, где подавали килограмм мидий в котелке за 30 рублей.

Что: бар Brasserie 22.

Где: пр-т Независимости, 22.

Когда: с 8.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 01.00).

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Теги: Минск
 
 
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Недавно в самом центре Минска на проспекте Независимости, 22 открылся новый пивной бар Brasserie 22. До этого по названному адресу (между ресторанами «Свои» и T.G.I. Fridays)...
 
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