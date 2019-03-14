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«Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против «Наполи»

15.03.2019 15:17 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» в центральном матче этого этапа сыграет против итальянского «Наполи».


Фото: Reuters

«Наполи» — «Арсенал».

«Вильярреал» — «Валенсия».

«Бенфика» — «Айнтрахт».

«Славия» — «Челси».

В полуфинале победитель первой пары сыграет против второй, а третьей — против четвертой.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» в центральном матче этого этапа сыграет против итальянского...
 
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