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«Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против «Наполи»
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» в центральном матче этого этапа сыграет против итальянского «Наполи».
«Наполи» — «Арсенал».
«Вильярреал» — «Валенсия».
«Бенфика» — «Айнтрахт».
«Славия» — «Челси».
В полуфинале победитель первой пары сыграет против второй, а третьей — против четвертой.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» в центральном матче этого этапа сыграет против итальянского...
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