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Уникальные автомобили, эротическая автомойка, концерт в палаточном городке: юбилейный автофестиваль SunDay-2019 пройдет 20 июля возле Гродно

15.03.2019 15:08 — Разное | Интерфакс  
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10 лет назад на большом поле вблизи Гродно прошел первый фестиваль автомобилей SunDay. Тогда это был масштаб гродненского региона, а сейчас о нем знают далеко за пределами страны: участники и зрители приезжают из России, Украины, Испании, Германии, Эстонии и других стран.

20 июля состоится Юбилейный международный автофестиваль SunDay, который обещает быть исключительным и по шоу-программе и по количеству уникальных автомобилей. Организаторы приоткрыли занавес юбилейной программы.

Уникальные автомобили, эротическая автомойка, концерт в палаточном городке: юбилейный автофестиваль SunDay-2019 пройдет 20 июля возле Гродно
"SunDay-2019 соберет все лучшее, что было за эти годы. Это будет большая встреча друзей и выставка уникальных автомобилей, которые бывали в Беларуси лишь проездом либо ни разу не посещали нашу страну. В первую очередь, речь идет о шоу-карах, кастом-проектах. Мы ожидаем около 400 участников и около 100 автоклубов. Чтобы сделать юбилейный SunDay запоминающимся, организаторы разыграют десятки ценных призов, с новым размахом проведут эротическую мойку автомобилей, конкурсы "Мисс SunDay" и "Big Boss". Дневная программа продолжится энергичным концертом и перейдет в ночной Open Air", - рассказали организаторы.

Номинации и "Легендарные японские автомобили" на SunDay-2019

Традиционно будут представлены номинации "Тюнинг", "Стэнс", "Янгтаймеры", "Ретро", "Мото" и "Автозвук". В отличие от прошлых лет в номинациях "Янгтаймер" и "Ретро" будут выделяться "автомобили с доработками".

"Помните, один год фестиваль собрал всю линейку BMW 3-series и VW Golf? Идея понравилась посетителям феста. И теперь юбилейный SunDay украсят "JDM легенды" 90-х годов", - говорят организаторы.

В первую очередь, это – Nissan Skyline GTR и 240SX, Toyota Supra и Mark II, Honda S2000 и NSX, Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi 3000GT, Mazda RX7, а также ряд других японских икон.

Рядом с ними зрители смогут наблюдать европейских и американских конкурентов, таких как: BMW E31, Porsche 911, Chevrolet Camaro, Ford Mustang и другие примечательные автомобили.

"К слову, под завершение дня мы пригласим самых ярких представителей японского автопрома для массовой демонстрации выхлопных систем. Если повезет, услышим разницу между звуком поршневых моторов 2JZ-GTE, RB26DETT и роторным R26B", - добавили авторы проекта.

Развлечения и палаточный городок

"SunDay давно перестал быть обычной выставкой автомобилей. Чтобы носить титул фестиваля, SunDay предлагает множество развлечений, привезенных с дальних областей страны, и готовит программу для любого возраста. Будет много квестов с хорошими подарками, спортивные зоны и развлечения для самых маленьких посетителей ", - отметили организаторы.

Традиционно будет работать бесплатный палаточный городок, где посетители SunDay-2019 смогут остановиться с 19 до 21 июля. Все желающие получат возможность на месте арендовать палатку, а также весело провести время у музыкальной сцены, которая в палаточном городке появится впервые.

Кто выступит на главной сцене SunDay-2019? Это будет популярная поп-группа с громкими хитами, покорившая многие российские фестивали и завоевавшая громкие титулы российских музыкальных премий. Название группы организаторы SunDay раскроют в середине апреля.

Стоимость билетов

Стоимость билетов: Br12 рублей при покупке до середины апреля. Детям до 12 лет – бесплатно. Участникам – бесплатно.

Билеты доступны и в кассе по ул. 17 сентября, 50 (понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), суббота-воскресенье: выходной). Либо в системе ТикетПро (с комиссией).

Организаторы: Гродненский райисполком и АвтоГродно

 
Теги: Гродно
 
 
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10 лет назад на большом поле вблизи Гродно прошел первый фестиваль автомобилей SunDay. Тогда это был масштаб гродненского региона, а сейчас о нем знают далеко за...
 
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Газета Авангард
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