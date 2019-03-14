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Суд в Армении продлил арест экс-президенту страны Кочаряну до середины мая

15.03.2019 15:00 — Разное | Интерфакс  
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Суд общей юрисдикции Еревана продлил срок ареста экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, сообщил в пятницу адвокат фигуранта Арам Орбелян.

"Срок ареста продлен еще на два месяца", - сказал А.Орбелян журналистам после судебного заседания.

По его словам, ходатайство защиты о применении залога отклонено.

О продлении ареста Р.Кочаряна на два месяца ходатайствовала Специальная следственная служба Армении.

15 февраля Специальная следственная служба заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, фигурантами которого являются экс-президент Армении Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).

С.Оганян и Ю.Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, А.Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества (ст.190 УК Армении).

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

 
 
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Суд общей юрисдикции Еревана продлил срок ареста экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, сообщил в пятницу...
 
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