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Лукашенко направил соболезнование в связи с терактом в Новой Зеландии
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди в связи с гибелью людей во время вооруженного нападения на мечеть в городе Крайстчерч, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Этот жуткий акт насилия еще раз доказывает необходимость самым решительным образом бороться против любых проявлений терроризма и нетерпимости. Ничто не может оправдать действий, которые ведут к смерти невинных людей", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и себя лично президент также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, направил слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.
Новозеландская полиция сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.
Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди в связи с гибелью людей во время вооруженного...
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