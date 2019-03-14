Лукашенко направил соболезнование в связи с терактом в Новой Зеландии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди в связи с гибелью людей во время вооруженного нападения на мечеть в городе Крайстчерч, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Этот жуткий акт насилия еще раз доказывает необходимость самым решительным образом бороться против любых проявлений терроризма и нетерпимости. Ничто не может оправдать действий, которые ведут к смерти невинных людей", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя лично президент также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, направил слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.