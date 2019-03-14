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Майкл Джексон: «Покидая Неверленд». Грязные игры, или Развенчанный кумир?

15.03.2019 15:32 — Разное | СТВ  
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Спустя 10 лет после кончины Майкла Джексона телекомпания НВО сбросила на мировую культурную общественность «бомбу» – выпустила фильм «Покидая Неверленд». Кино вообще-то не о творчестве и жизни короля поп-музыки. Оно о двух мальчиках из австралийской провинции, которые влюбились в Джексона. Стоп! Мы не будем оценивать, где здесь ложь, а где вымысел – со свечкой не стояли. Мы поговорим лишь о том, что показали нам создатели фильма.  

Напомним, что еще при жизни кумира его обвиняли в совращении малолетних. От одного иска Джексон откупился, остальные эпизоды доказаны не были. И вот детки проснулись, когда им уже было за 30. А теперь они плачут в фильме, рассказывая о боли и обиде, которая преследует их все годы. Мамы тоже переживают: как могло произойти такое с их сыночками, ведь они всегда были рядом.  

Жертвы?

Как могло случиться? Любовь начиналась на расстоянии. Мальчики, а им было по 7-10 лет, видели в телевизоре танцующего Джексона, восхищались им и учились подражать. В детстве мы все хотим видеть перед собой пример. Помню, в нашем дворе жил Витька Кравцов. Он был старше всей шпаны лет на десять, отсидел пару годков за кражу. Сосед играл с нами в «чику», учил драться и под гитару пел блатные песни. Витька был кумиром, на которого мы хотели быть похожими. Он был для нас настоящим мужиком. А у героев фильма в голове была «лунная дорожка». Мальчики-красавчики боготворили Джексона, мечтали когда-нибудь встретиться с ним. Когда ребенку выпадает случай приблизиться к мечте, обратить на себя внимание кумира, прикоснуться к его славе, вы представляете, что с ним происходит? Если мальчишку не вразумить вовремя, он утонет в эйфории, ощущении сказки. Дальше – больше: кумир берет тебя за руку, ведет в свой богемный мир, знакомит с дядей Спилбергом, Харрисоном Фордом, тетей Тиной Тёрнер. «Звёзды» гладят тебя по головке, восхищаются твоим талантом.  И вот ты на сцене танцуешь вместе с Майклом под визг и овации поклонников. Потом – перебежками в шикарный лимузин, под охраной. Вот она, мечта! После концерта вы едете в отели, какие ты и твои родители видели только на открытках. Человек, который всё это для тебя делает, держит твою руку. Ты рядом с тем, который покорил весь мир. Ты хотел ему понравиться, и он шепчет, что любит тебя. Тебе  хорошо. А еще лучше, что мама разрешает ночевать с ним в одном номере – ведь вы с Майклом просто хорошие друзья, вам вдвоем интересно и весело. Мама думает, что Майкл стал тебе старшим братом.   

Но мамы нет в спальне. И ты не против, когда твой "Бог" сегодня тебя обнимает, завтра уже целует... Он для тебя – всё, ему всё можно. Он такой ласковый и добрый. А завтра опять концерт, ты снова с ним на огромной сцене! Это главное! Тем более, мама не узнает. И Майклу очень хорошо с тобой. Он так говорит. Ты уверен, что вы всегда будете вместе.Так вспоминают герои фильма.

Они были вместе еще несколько лет. У Джексона появлялись другие мальчики. Бывшие будто бы печалились и тихо ревновали. Потом вдруг начались  расследования, суды. Король поп-музыки дважды женился, чтобы отвести подозрения. Своих отставных любовников, ставших подростками, якобы просил «правильно» говорить с полицией. И любовники всё отрицали, спасая Майкла от тюрьмы и себя от позора. Хоть изредка, но всё же встречались, и занимались тем же.

Родители.

Нам рассказывают, что родители всегда были рядом. Они были не только свидетелями сближения их мальчиков с Джексоном, но и участниками. Поощряли увлечение детей танцами, возили на конкурсы и концерты поп-звезды. После состоявшегося знакомства вместе с чадами задыхались от счастья, что их «бог» протянул им свою руку. Он, оказывается, был одиноким парнем, этот Майкл. Он охотно гостил в простых семьях своих избранников, ел со всеми за одним столом, играл с детьми. Когда Майкл брал всех на концерты или в турне, и мальчики выступали со звездой на сцене, родители тоже купались в славе, обрушившейся вдруг на их семьи. Мамы с детьми жили подолгу и в обители своего «бога», наслаждаясь его щедростью и заботой. А если мальчик хочет  спать в его комнате, – ничего страшного. Ведь Майкл такой свой, такой внимательный – почти как старший сын.

С трудом верится в искренность этих добропорядочных женщин. Они ведь наверняка догадывались, что может происходить за дверьми спален и гостиничных номеров. Иначе чего подходить и тайком прислушиваться? Нет, говорят, не слышали ничего такого. Или плохо знали мамы своих детей? Уж что-то бы заметили наутро в их глазах. Скорее, не хотели замечать, раз все были счастливы. Отцы? Они не воспитывали в сыновьях мужиков, не донесли до них вторую библейскую заповедь «Не сотвори себе кумира!..» Папа одного из героев даже выступил в защиту Джексона. Словом, получили то, о чем фильм.

Любимый Майкл.

Майкл показан в фильме тонким психологом. Он не тащил бедных мальчиков с разбега в постель, а будто заманивал в свои коварные сети вниманием к ним и их родителям, заботой, щедростью и обещаниями рая. И он создавал для них этот рай – в своем Неверленде, в мировых турне. Ничего не жалел. Кому – дом, кому – машину. Путешествия – за его счёт. Он входил в семьи своих избранников и становился для них другом или сыном. Перед расставаниями давил на чувства: не хочу уезжать, не хочу, чтобы вы уезжали. Порой плакал. Он сам как ребенок, говорили матери. Согласитесь: выглядит тем ещё манипулятором. После смены партнера Майкл не выбрасывал бывшего любовника за ворота. Мальчишка мог наслаждаться жизнью в Неверленде, даже вместе с родителями, рассказывают герои ленты.

Джексон умер. Уже взрослые и женатые мальчики, которые многие годы скрывали правду, открылись в 2013 году. Это стало шоком  для всех – их матерей, жён, друзей, фанатов поп-короля. У них самих родились сыновья, и они просто не смогли молчать. Не смогли  жить дальше с ложью. Так объясняли они своё решение начать говорить. Ради своих детей. Правда, были попытки жертв выдвинуть иски, но они были отклонены. Матери тоже прозрели: «Господи, как же мы ошибались! Оказывается, наш любимый Майкл был педофилом, он лишил наших сыновей детства!..»  

Мальчиков зовут Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак. Они и сейчас говорят, что любят Майкла Джексона. Теперь за то, что дал им путевку в мир искусства.

А куда еще?

Ваш В.Д.  
 
Теги: знакомства
 
 
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Спустя 10 лет после кончины Майкла Джексона телекомпания НВО сбросила на мировую культурную общественность «бомбу» – выпустила фильм «Покидая Неверленд». Кино...
 
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