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Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше
Новости Беларуси. Торжественная церемония вручения паспортов прошла 15 марта и в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь тоже собрались отличники учебы.
Свой главный документ они получили из рук известных спортсменов и представителей городского руководства.
Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Илья Пузырев, учащийся гимназии №2 Минска:
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Новости Беларуси. Торжественная церемония вручения паспортов прошла 15 марта и в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь тоже...
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