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Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше

15.03.2019 14:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Торжественная церемония вручения паспортов прошла 15 марта и в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь тоже собрались отличники учебы.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше

Свой главный документ они получили из рук известных спортсменов и представителей городского руководства.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
25 лет назад был у нашего народа, у нашей страны выбор, на какой же путь нашему независимому государству стать. Мы тоже даем право выбора и надеемся, что этот выбор будет – стать достойными гражданами нашей страны с хорошими, благородными целями и идеями.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше

Илья Пузырев, учащийся гимназии №2 Минска:
Я получаю свой первый паспорт, соответственно, получаю настоящую ответственность не только перед собой и родителями, но и перед республикой.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Торжественная церемония вручения паспортов прошла 15 марта и в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь тоже...
 
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