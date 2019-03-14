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К каким заболеваниям приводит нездоровый сон?
Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и здоровьем человечества Всемирная организация здравоохранения ввела Всемирный день сна, его стали отмечать в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Насколько важно значение имеет здоровый сон для организма? Что может стать причиной нарушения сна? Как бороться с этими факторами?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии» – Геннадий Гудный.
Геннадий Гудный, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии»:
Апноэ – это храп. Да?
Геннадий Гудный:
К чему приводит неправильный, нездоровый сон?
Геннадий Гудный:
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Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и...
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