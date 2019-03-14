|
Сколько нужно спать взрослому?
Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и здоровьем человечества Всемирная организация здравоохранения ввела Всемирный день сна, его стали отмечать в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Насколько важное значение имеет здоровый сон для организма? Что может стать причиной нарушения сна? Как бороться с этими факторами?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии» – Геннадий Гудный.
Что такое здоровый сон? Какие у него показатели? Разнятся ли они у людей разного возраста?
Геннадий Гудный, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии»:
Конечно же, мы все прекрасно знаем, что в детстве у нас продолжительность сна, потребность во сне гораздо больше. Постепенно с возрастом эта потребность снижается и уже, будучи взрослым, эта тенденция сохраняется. С возрастом у человека снижается потребность в продолжительности сна, но тем не менее качество сна, как правило, с возрастом становится всё хуже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)