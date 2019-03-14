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Хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы» перепела звезда шоу «Х-Фактор»
Новости Беларуси. Певица Полина Республика выпустила белорусскоязычный кавер на хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы».
Видео
В соцсетях певица отметила, что посвящает эту песню «своим соседям, белорусскому рэпу и ещё кроссам, которые верой и правдой пережили со мной зиму».
Хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы» стал одной из самых популярных песен 2018 года. Клип на трек артиста посмотрели более 11 миллионов человек.
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Новости Беларуси. Певица Полина Республика выпустила белорусскоязычный кавер на хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы». Видео было опубликовано на YouTube-канале...
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