NASA показало, как выглядит марсианская Долина настойчивости

Весной прошлого года марсоход Opportunity 29 дней фотографировал последнее место «отдыха» в Долине Настойчивости. Он составлял панораму с полным 360-градусный обзором. Из-за пылевой бури панораму он закончить так и не успел, но NASA объединило фотографии и поделилось тем, что получилось.







Что такое Долина Настойчивости

Долина Настойчивости – марсианская область. Ее называют «особым» местом. Это древнее образование, которое находится на склоне гребня Индевор – марсианского кратера. Протяженность Долины – примерно два футбольных поля. Ученые так до конца и не определили, как она появилась. Но есть информация, что ей около миллиарда лет. У исследователей два варианта: она образовалась либо благодаря потокам вод, либо – ветровой эрозии.



Джон Каллас, менеджер программы Opportunity, прокомментировал панораму. Он сказал: «Эта панорама олицетворяет то, что сделало наш марсоход таким невероятным инструментом исследования и открытий. Справа от центра вы можете видеть край кратера Индевор, поднимающийся вдали. Чуть левее следы марсохода, которые тянутся от горизонта до тех пород, которые наша команда хотела изучить подробнее. В крайнем правом и левом углах видны Долина Настойчивости и дно кратера Индевор, нетронутого и неизведанного, ожидающего будущих исследователей».



Что представляет собой панорама



Панорама поставила точку в первом масштабном исследовании Марса, которое длилось более 15-и лет. Говорят, открытия Opportunity повысило уровень понимания геологии и окружающей среды планеты. Они заложили основу для будущих «космических» исследований.



Панорама состоит из 354 отдельных изображений. Их снимали на камеру ровера Pancam с 13 мая по 10 июня. Эти фотографии объединяют три разных фильма, с которыми снимает камера. Первый, например, пропускает свет на длинах волн около 753 нанометров (ближний инфракрасный), второй — на волнах с длиной 535 нанометров (зеленый), а третий — на волнах с длиной 432 нанометра (фиолетовый).



Нижние левые кадры – черно-белые. Это связано с тем, что ровер Opportunity не успел сфотографировать с зеленым и фиолетовым фильтрами.



Отметим, что недавно в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили , что хотят доставить образцы марсианской почвы на Землю уже в 2026 году.