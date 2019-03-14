В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» ежегодно 15 марта в нашей стране отмечается праздничный день – День потребителя, приуроченный к Всемирному дню защиты прав потребителей.

В 2019 году темой Белорусского праздника Дня потребителей выбрана «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий».

В этой связи 15 марта 2019 г. в главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома будет организована работа «горячей» линии по вопросам защиты прав потребителей по телефонам 80162209714 и 80162209790 с 9.00 до 11.00, также в этот день будут организованы «горячие» линии в гор(рай)исполкомах области.

За 2018 год в местные исполнительные и распорядительные органы поступило 2193 обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Наибольшее количество обращений (1345) поступило в отделы жилищно-коммунального хозяйства по вопросам качества жилищно-коммунальных услуг, в органы регулирования торговли области поступило 563 обращения по вопросам торговли и общественного питания, 162 обращения по вопросам бытового обслуживания и 123 обращения по иным платным услугам.

По результатам рассмотрения обращений вынесено 52 предписания о прекращении нарушений прав потребителей, составлено 385 протоколов об административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, из которых 337 – за нарушения законодательства о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, 48 – за нарушения законодательства в сферах торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Также в 2018 году в ходе рассмотрения обращений потребителям возвращено материального ущерба в досудебном порядке в размере 96 410 белорусских рублей, составлено 12 исков в суд.

Наиболее актуальные вопросы, поднимаемые в обращениях – это жалобы на приобретение товаров ненадлежащего качества и на некачественно оказанные услуги, невыполнение условий договоров на оказание бытовых услуг, нарушение сроков по безвозмездному устранению недостатков, отказ в возврате товаров, в том числе приобретенных через интернет-магазины и в ходе проведения презентаций, а также предоставление продавцами ненадлежащей (недостоверной) информации о товаре (услуге) и другие.

Интересующую вас информацию по актуальным вопросам защиты прав потребителей, законодательные акты Республики Беларусь, контактные данные уполномоченных по защите прав потребителей местных исполнительных и распорядительных органов Брестской области, а также общественных объединений вы можете найти на официальном сайте Брестского облисполкома

http://www.brest- region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/zashchita-prav-potrebitelej.