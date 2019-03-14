В Беларуси ухудшилась ситуация на рынке труда: безработных стало больше, а вакансий меньше

В Беларуси второй месяц подряд растет число зарегистрированных безработных. На начало марта в стране было 15,8 тысячи официально нетрудоустроенных, сообщают в Минтруда. Это на 1 тысячу человек больше, чем месяцем ранее . Напомним, за январь официальных нетрудоустроенных прибавилось на на 2,3 тысячи человек. При этом за февраль сократилось число вакансий, а также продолжил падать спрос на рабочих.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,4% от экономически активного населения. В четырех областях этот показатель превысил на 1 марта 0,5% — в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской. Месяцем ранее — 0,4%.

В Гомельской области уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,4%, в Минской — 0,3%, а в Минске − 0,1%.

На начало марта в Беларуси было 77,5 тысячи свободных рабочих мест (месяцем ранее — 77,6 тысячи). Из них 61,8% — для рабочих. Для сравнения: на начало февраля этот показатель составлял 62,9%, а на начало января — 63,4%.

«Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 марта 2019 года составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 марта 2018 года — 0,4), — уточняют в Минтруда. — При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях данный показатель составил 0,3 безработных на вакансию, в Гродненской и Минской областях — 0,2, в Минске − 0,1 безработных».

Однако некоторые эксперты считают , что официальные данные не всегда корректно отражают реальную ситуацию на рынке труда и на самом деле предложений гораздо меньше. Наш эксперимент показал , что далеко не все предложения нанимателей, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий, актуальны.

При этом фактическая безработица заметно выше, чем официально зарегистрированная. В Беларуси выросло число фактически нетрудоустроенных. В четвертом квартале прошлого года число безработных по классификации Международной организации труда увеличилось до 245,9 тысячи человек. Для сравнения: в июле-сентябре фактически безработных было 240,5 тысячи, а в апреле-июне — 239,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии МОТ при обследовании домашних хозяйств.