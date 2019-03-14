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Пинчане награждены медалью «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»

15.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Группа работников Пинского центра ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь награждена медалью «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый». В Указе Президента Республики Беларусь № 94 от 28 февраля сего года значатся девять (!) человек из личного состава находящегося в нашем городе аварийно-спасательного учреждения.

  Государственную медаль вручат командирам отделений водолазно-спасательной службы Андрею Николаевичу Войтовичу и Александру Анатольевичу Вакуличу, инженеру отдела понтонно-мостовой службы Андрею Петровичу Водчицу, командиру отделения службы химической и радиационной защиты Игорю Игоревичу Майшуку, инженеру-взрывотехнику взрывотехнической службы Василию Александровичу Ребковцу, водителям-понтонерам отдела понтонно-мостовой службы Роману Витальевичу Боричевскому, Петру Петровичу Саханчуку, Анатолию Ивановичу Ткачику и Олегу Леонидовичу Щербуку.

  Не припомнить случая, чтобы сразу награждалось так много работников одного коллектива. Значит, и повод для этого выдался особый.

  - Речь идет об обеспечении транспортной переправы у реконструируемого моста через Припять в Житковичском районе, - констатирует начальник центра Андрей Викторович Козлов. - Наши специалисты и техника провели там одиннадцать месяцев. Работ и хлопот хватило всем: и непосредственно понтонерам, и водолазам, и всем тем, кто был задействован на круглосуточном дежурстве. Можно сказать, весь коллектив жил заботами о беспе эксплуатации и безопасности наплавного моста. Очень приятно, что высокая оценка нашей работы нашла отражение в наградном указе Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и наиболее отличившиеся коллеги удостоены наград.

  Туровская эпопея 2018 года хорошо запомнится пинским работникам отряда особого назначения, о ней еще долго будут вспоминать сослуживцы. Наводить переправы на Припяти им было, конечно же, не впервой: приходилось действовать в период паводка, уборочной кампании. Но это были, как правило, сезонные работы, а тут довелось практически целый год быть начеку и действовать в чрезвычайной ситуации.

  - На Припяти у Турова находились уже с января, - рассказывает инженер отдела понтонно-мостовой службы Андрей Петрович Водчиц. - Суровые условия были зимой, там река широкая, льдины мощные. Понтонную переправу открыли в начале марта. Но и до этого, как говорится, не ждали у моря погоды. Когда могли задействовать буксирно-моторные катера, принимали на борт местное население и перевозили с берега на берег. Длительная эксплуатация понтонного моста имеет свои особенности: меняются уровень воды и скорость течения, и каждый раз переправу «настраивают» под природные условия. Максимальная длина соединения понтонов составляла 176 метров. А еще мост требовалось разводить: весной для пропуска ледяной шуги, затем при прохождении речных судов. Ни срывов, ни аварий быть не должно.



  Справа налево: А.П.ВОДЧИЦ, А.А.ВАКУЛИЧ, И.И.МАЙШУК

  Понтоны сняли в ноябре, когда приняли в эксплуатацию реконструированный железобетонный мост. Его торжественное открытие состоялось с участием Главы государства. К слову, упомянутый указ о награждении большей частью отмечает руководителей и работников трудовых коллективов, отличившихся на работах по обновлению моста и обеспечению транспортного сообщения на реконструируемом участке. Среди них есть и представители РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». Так, медалью «За працоўныя заслугi» награждены командир-второй помощник механика землеснарядов филиала «Нижне-Припятский» Михаил Арсеньевич Завадский, механик-второй помощник командира землеснарядов Николай Матвеевич Лузько, командир-механик землеснарядов Андрей Иванович Семенов, а главному инженеру предприятия Николаю Михайловичу Пинчуку присвоено почетное звание «Заслужаны работнік транспарту Рэспублікі Беларусь». Поздравляем!

  Кстати, при работах по реконструкции моста через Пину эксплуатацией наплавного моста будет заниматься РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь».

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
  Фото автора

 
 
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  Группа работников Пинского центра ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь...
 
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