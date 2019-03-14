ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завод Volkswagen в Ганновере выпустил 10-миллионный автомобиль

15.03.2019 16:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спустя 63 года после начала производства на заводе в Ганновере коммерческих моделей Volkswagen с конвейера предприятия сошел 10-миллионный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал окрашенный в красно-белый цвет девятиместный минивэн Caravelle семейства T6.


Автомобиль был передан в дар ганноверской детской больнице Auf Der Bult. Производство на заводе в Ганновере началось 63 года назад — 8 марта 1956 года, когда был освоен выпуск минивэна T1, в простонародье получившего прозвище Bulli. Помимо нескольких поколений T-серии завод выпускал модели серии LT, пикапы Taro, а в свое время и Beetle.

В настоящее время завод в Ганновере производит автомобили серии T6 и вот-вот приступит к сборке обновленной версии T6.1. На основном предприятии Volkswagen по выпуску коммерческих автомобилей трудится около 14,5 тысячи человек.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя 63 года после начала производства на заводе в Ганновере коммерческих моделей Volkswagen с конвейера предприятия сошел 10-миллионный автомобиль. Юбилейным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика