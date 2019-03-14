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Завод Volkswagen в Ганновере выпустил 10-миллионный автомобиль
Спустя 63 года после начала производства на заводе в Ганновере коммерческих моделей Volkswagen с конвейера предприятия сошел 10-миллионный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал окрашенный в красно-белый цвет девятиместный минивэн Caravelle семейства T6.
Автомобиль был передан в дар ганноверской детской больнице Auf Der Bult. Производство на заводе в Ганновере началось 63 года назад — 8 марта 1956 года, когда был освоен выпуск минивэна T1, в простонародье получившего прозвище Bulli. Помимо нескольких поколений T-серии завод выпускал модели серии LT, пикапы Taro, а в свое время и Beetle.
В настоящее время завод в Ганновере производит автомобили серии T6 и вот-вот приступит к сборке обновленной
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Спустя 63 года после начала производства на заводе в Ганновере коммерческих моделей Volkswagen с конвейера предприятия сошел 10-миллионный автомобиль. Юбилейным...
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