Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)





Торжественное мероприятие «Мы — народ Республики Беларусь» собрало в Вороновском районном центре культуры и народного творчества представителей районной власти, трудовых коллективов, ветеранов войны, учащуюся молодежь, школьников.







От имени районной власти к собравшимся обратился заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, с Днем Конституции земляков поздравили лидеры общественных организаций — районного совета ветеранов и райкома БРСМ.































По традиции в этот день 14-летним девушкам и юношам, достигшим успехов в учебе, творчестве или спорте, вручили паспорта граждан Республики Беларусь. Эту почетную миссию выполнили ветеран Великой Отечественной войны Степан Аксентьевич Жук и начальник отделения по гражданству и миграции Вороновского РОВД Сергей Васильевич Баенский. Главный документ граждан Республики Беларусь получили Артем Тункель из Больтишской БШ, Никодим Ненартович и Владислав Пожарицкий из Полецкишской СШ, Дарья Жуковская из Погородненской СШ, Валерия Неймо из Дотишской СШ, Анна Бартось из Клайшанской БШ, Виолетта Врублевская из Заболотского УПК.











В торжественной обстановке лидер молодежной организации Вороновщины Наталья Метелица вручила членские билеты БРСМ пятерым школьникам.























Во время мероприятия чествовали ровесников Конституции — молодых специалистов Вороновщины, рожденных в год принятия Основного Закона нашей страны. Под всеобщие аплодисменты на сцену поднялись Петр Юралайть (КСУП э/б «Октябрь»), Игорь Волчик (Вороновский райисполком), Светлана Латвис (Вороновская СШ), Дмитрий Бигонь (Вороновкий РОЧС), Жанна Копейкина (Вороновский колледж).







































В этот же день в Вороново по улице Коммунальной руководство и работники райисполкома, жилищно-коммунального хозяйства высадили 25 саженцев лип, ясеней, дубов, кленов, берез. Молодыми деревцами пополнилась аллея Памяти, заложенная в год 70-летия Великой Победы.































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.