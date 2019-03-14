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Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
15.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Торжественное мероприятие «Мы — народ Республики Беларусь» собрало в Вороновском районном центре культуры и народного творчества представителей районной власти, трудовых коллективов, ветеранов войны, учащуюся молодежь, школьников.
От имени районной власти к собравшимся обратился заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, с Днем Конституции земляков поздравили лидеры общественных организаций — районного совета ветеранов и райкома БРСМ.
В торжественной обстановке лидер молодежной организации Вороновщины Наталья Метелица вручила членские билеты БРСМ пятерым школьникам.
Во время мероприятия чествовали ровесников Конституции — молодых специалистов Вороновщины, рожденных в год принятия Основного Закона нашей страны. Под всеобщие аплодисменты на сцену поднялись Петр Юралайть (КСУП э/б «Октябрь»), Игорь Волчик (Вороновский райисполком), Светлана Латвис (Вороновская СШ), Дмитрий Бигонь (Вороновкий РОЧС), Жанна Копейкина (Вороновский колледж).
В этот же день в Вороново по улице Коммунальной руководство и работники райисполкома, жилищно-коммунального хозяйства высадили 25 саженцев лип, ясеней, дубов, кленов, берез. Молодыми деревцами пополнилась аллея Памяти, заложенная в год 70-летия Великой Победы.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное мероприятие «Мы — народ Республики Беларусь» собрало в Вороновском районном центре культуры и народного творчества представителей районной...
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