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Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

15.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

Торжественное мероприятие «Мы — народ Республики Беларусь» собрало в Вороновском районном центре культуры и народного творчества представителей районной власти, трудовых коллективов, ветеранов войны, учащуюся молодежь, школьников.

 


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

От имени районной власти к собравшимся  обратился заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, с Днем Конституции земляков поздравили  лидеры общественных организаций — районного совета ветеранов и райкома БРСМ.


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

По традиции в этот день 14-летним девушкам и юношам, достигшим успехов в учебе, творчестве или спорте, вручили паспорта граждан Республики Беларусь. Эту почетную миссию выполнили ветеран Великой Отечественной войны Степан Аксентьевич Жук и начальник отделения по гражданству и миграции Вороновского РОВД Сергей Васильевич Баенский. Главный документ граждан Республики Беларусь получили Артем Тункель из Больтишской БШ, Никодим Ненартович и Владислав Пожарицкий из Полецкишской СШ, Дарья Жуковская из Погородненской СШ, Валерия Неймо из Дотишской СШ, Анна Бартось из Клайшанской БШ, Виолетта Врублевская из Заболотского УПК.


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

В торжественной обстановке лидер молодежной организации Вороновщины Наталья Метелица вручила членские билеты БРСМ пятерым школьникам.


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

Во время мероприятия чествовали ровесников Конституции — молодых специалистов Вороновщины, рожденных в год принятия Основного Закона нашей страны. Под всеобщие аплодисменты на сцену поднялись Петр Юралайть (КСУП э/б «Октябрь»), Игорь Волчик (Вороновский райисполком), Светлана Латвис (Вороновская СШ), Дмитрий Бигонь (Вороновкий РОЧС), Жанна Копейкина (Вороновский колледж).


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

В этот же день в Вороново по улице Коммунальной руководство и работники райисполкома, жилищно-коммунального хозяйства высадили 25 саженцев лип, ясеней, дубов, кленов, берез. Молодыми деревцами пополнилась аллея Памяти, заложенная в год 70-летия Великой Победы. 


Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)
Торжественное вручение паспортов и посадка деревьев. В Вороново прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь (Дополняется)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Торжественное мероприятие «Мы — народ Республики Беларусь» собрало в Вороновском районном центре культуры и народного творчества представителей районной...
 
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