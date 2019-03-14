Шок! 16-летняя гомельчанка за сутки сгорела от менингита

Поставить диагноз позволили результаты анализов, взятых ещё при жизни ребёнка.





Напомним, 16-летнюю девочку экстренно доставили в реанимацию с симптомами бактериально-вирусной инфекции. Интенсивная терапия, к сожалению, не дала результатов. Заболевание уже было на необратимой стадии.





"Мы приносим свои соболезнования родным и близким ребёнка. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы у ребёнка имело место молниеносное течение бактериальной менингококковой инфекции.













Поскольку данный возбудитель крайне не стоек во внешней среде, заболевание передаётся при очень тесном контакте. Санитарно-эпидемиологической службой совместно с общей лечебной сетью проводятся профилактические мероприятия", - рассказала Татьяна Великанова, главный педиатр Гомельской области.





Гомеле начаты профилактические мероприятия. Всем бывшим в близком контакте с ребёнком рекомендовано пройти курс лечения антибиотиками.





Проверку по факту смерти школьницы проводит Следственный комитет.