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Шок! 16-летняя гомельчанка за сутки сгорела от менингита
Медики назвали причину смерти девочки, умершей в гомельской больнице.
Поставить диагноз позволили результаты анализов, взятых ещё при жизни ребёнка.
Напомним, 16-летнюю девочку экстренно доставили в реанимацию с симптомами бактериально-вирусной инфекции. Интенсивная терапия, к сожалению, не дала результатов. Заболевание уже было на необратимой стадии.
"Мы приносим свои соболезнования родным и близким ребёнка. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы у ребёнка имело место молниеносное течение бактериальной менингококковой инфекции.
Поскольку данный возбудитель крайне не стоек во внешней среде, заболевание передаётся при очень тесном контакте. Санитарно-эпидемиологической службой совместно с общей лечебной сетью проводятся профилактические мероприятия", - рассказала Татьяна Великанова, главный педиатр Гомельской области.
В Гомеле начаты профилактические мероприятия. Всем бывшим в близком контакте с ребёнком рекомендовано пройти курс лечения антибиотиками.
Проверку по факту смерти школьницы проводит Следственный комитет.
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Медики назвали причину смерти девочки, умершей в гомельской больнице.
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