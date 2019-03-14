Владимир Гончарик: Не думаю, что это будет последняя пятилетка Лукашенко

- Владимир Иванович, буквально вчера Александр Лукашенко поручил Наталье Кочановой сделать из выборов праздник. Как думаете, дойдет ли дело до гуляний на площади?





- Лукашенко уже не первый раз говорит о выборах как о празднике. Но если смотреть антураж – более-менее дешевые буфеты, еда и выпивка на избирательных участках, то, может быть, для кого-то и праздник. Хотя выборы я не назвал бы праздником даже в какой-то супер демократической стране. Выборы – это ответственное дело, осознанный выбор народа. К сожалению, у нас этого еще нет…





- Я так понимаю, больших сюрпризов от предстоящей президентской кампании вы не ждете?





- Ну а какие могут быть сюрпризы? Мне кажется, можно прогнозировать не очень высокую явку. Хотя все будет зависеть от того, какие будут кандидаты. Чтобы народ пошел на выборы, должны быть, прежде всего, яркие кампании. Пока меня немного разочаровывают те, кто уже заявил о своих президентских амбициях.





Я отлично помню все прежние избирательные кампании, начиная с 2001 года. И когда на выборы шли внятные, узнаваемые, яркие фигуры – они, конечно, всегда привлекали больше внимания. Это касается также и парламентских выборов.





- А вам никогда не хотелось повторить свой поход в президенты?





- Сейчас уже точно нет. Возраст! Но если бы была такая возможность, многое точно делал бы по-другому. И обязательно учел бы все те ошибки, которые из года год повторяются от выборов к выборам.





- А именно?





- Самое главное – необходимо единство оппозиции. Все политики демократического толка должны видеть одну цель – смена политической системы, экономические реформы. Несмотря на разные подходы и разные взгляды цель у всех должна быть одна. Поэтому оппозиция должна объединиться! А объединения как раз и нет.





- Вы за единого кандидата?





- В принципе, да. Но и действия оппозиции должны быть едиными, а не разрозненными. У нас иногда оппозиция работает против себя даже больше, чем власть против нее.





Ну и готовиться к избирательным компаниям нужно не в последний момент, а заранее. Потому что возникает масса вопросов, которые сходу решишь просто невозможно. Это не только организационные моменты, но и финансовые.









- Сегодня все жалуются на дефицит средств. И политические партии – в первую очередь.





- Неправда, что денег нет. Просто деньги любят ноги. Их надо ходить и искать. Убеждать, договариваться. Это работа! И деньги на выборы, конечно, не ищутся за месяц или два до президентской или парламентской компании.





- К кому вы пошли бы сегодня работать в избирательный штаб?





- Не вижу пока таких людей. Но однозначно в меру своих сил и возможностей с удовольствием помогал бы. Я и в 2006, и в 2010 годах консультировал людей, которых уважаю.





- Владимир Иванович, вы ушли из большой политики, отошли от общественных дел. А чем сейчас занимаетесь? Просто пенсионер?





- Последние годы для меня были очень непростыми. В мае прошлого года умерла жена, скоро год… Она года три очень серьезно болела. И я, откровенно говоря, еще не могу оправиться от ее смерти. Это очень трудно – пережить уход человека, с которым был вместе больше полувека…





- Я знаю, что когда она болела, вы были рядом круглосуточно…





- Да. Поэтому и прекратил общественную деятельность…





- А как у вас со здоровьем? Вы ведь тоже серьезно болели…





- Были проблемы, да и есть. Но терпимо…





- Вы живете только на пенсию?





- Да. У меня трудовая пенсия. С учетом надбавки за возраст выходит где-то 600 рублей.





- С одной стороны, еще более-менее. А с другой…





- Цены высокие. И на коммунальные услуги, и на лекарства, и на продукты. Шиковать не будешь.





- Я в этом смысле очень солидарна с экс-главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем, который говорит: не понимаю, как люди живут на 500 долларов. Сегодня, чтобы более-менее нормально сводить концы с концами, нужно иметь минимум 1000 долларов, а еще лучше - 1500 в месяц.





- Да. Более менее еще можно жить, когда зарплата в два раза выше средней по стране. Обидно, что власть не видит этих проблем. Или не знает, как их решить. Хотя уже признает!





Я вот почитал одно из недавних интервью Михаила Мясниковича, где он говорит о том, что в Беларуси растет количество бедных семей. Но выводы кто и когда делать будет? Сейчас для власти главное сделать выборы, "праздник"… А о людях сильно никто не переживает…





- Как вы отреагировали на новость об изменении Конституции?





- О том, что ее нужно менять, говорили давным-давно. Слишком авторитарная система у нас создана. И все это признают. Даже Лукашенко. Он не раз говорил, что у нас хватает авторитаризма, и это стало определенным тормозом в развитии.





Но вопрос, как будут менять Конституцию? Будет ли новая Конституция современной, европейской? Я читал, что говорила Лидия Ермошина – о коренных изменениях в ее словах и намека нет! Может, будут чисто косметические правки?





Будут ли ограничены полномочия президента? Нужны и четкие гарантии, что выборы будут честными и свободными…





- Как вам кажется, нужно ли оговаривать какие-то гарантии для бывших президентов?





- Мне кажется, можно. Было когда-то предложение сделать бывшего главу государства пожизненным сенатором. Должна быть оговорка, что человек, занимавший должность президента, не может преследоваться законом, если он не совершал определенных преступлений.





Например, за экономические упущения судить точно не стоит – это ошибки, просчеты. А если на руках президента кровь, убийства, то тут срок давности и должность уже не имеют значения…









- Экс-глава ТБМ Олег Трусов надеется, что Лукашенко пробудет еще пять лет у власти и уйдет, назвав имя своего преемника. Вы разделяете это мнение?





- Я, конечно, оптимист, но в то же время и реалист. Не думаю, что это будет последняя пятилетка Лукашенко…

Рано или поздно все равно нам придется жить в эпоху больших реформ. Готовы ли к ним белорусы?





Основная масса, наверное, нет. Но я могу судить по окружению, с которым сегодня контактирую, иногда встречаюсь. Это люди моего возраста и чуть моложе. И некоторые говорят, что, видимо, нужно менять президента.





- То есть пенсионеры уже не поддерживают Лукашенко так, как раньше?





- Я, конечно, так категорично заявлять не стал бы, все же есть те, кто его поддерживает. Но абсолютной поддержки уже нет. И отстаивать Лукашенко так, как раньше, даже на селе, уже не будут…