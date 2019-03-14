Свершившаяся капитуляция перед Кремлем. Что скажет белорусский народ?

«Уникальность ситуации в Беларуси состоит в том, что я никому ничего не обязан» – Лукашенко .





С уть финала, не важно, как его назвать – то ли «Союзное государство», то ли очередной «федеральный округ РФ». А возможно и нынешняя «Республика Беларусь», но утопленная в «русском мире», заключается в фактической утрате государственного суверенитета Минском.





Стратегически, Путин поставил точку в «разновекторных» внешнеполитических метаниях белорусской элиты во главе с Лукашенко, лишив белорусов возможности финансирования местной экономики за счет российских преференций.





На данном этапе РФ включила экономические рычаги давления на Беларусь, в том числе фактор «компенсации налогового маневра», в результате которого до 2024 года Беларусь потеряет от $8 до 12 млрд. при годовом бюджете всей страны в 2018 году около $10 млрд..





Есть еще рычаги политического и военного давления, в том числе масштабное приграничное развертывание российской инфраструктуры силовиков.





Арсений Сивицкий свидетельствует : начиная с 2015 года, без какой-либо координации с Минском, в одностороннем порядке, в Смоленской и Брянской областях РФ развертывается российская 144-я мотострелковая дивизия со штабом в Ельне, с той же стороны также укрепляется пограничная инфраструктура. Известный белорусский эксперт, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований: начиная с 2015 года, без какой-либо координации с Минском, в одностороннем порядке, в Смоленской и Брянской областях РФ развертывается российская 144-я мотострелковая дивизия со штабом в Ельне, с той же стороны также укрепляется пограничная инфраструктура.









Тактика присоединения

Эту ситуацию оценили и на Западе. Выводы однозначные. Бывший руководитель НАТО Андерс Фог Расмуссен просто констатировал, что у России есть план присоединить Беларусь и, таким образом, лишить ее суверенитета. Про это же говорят президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Даля Грибаускайте.





Теперь возможна лишь разная тактика российского руководства, сообразно текущей ситуации. Это может быть моментальный политический «блиц-криг» с заменой белорусского руководства, особенно, в ходе предстоящих президентских выборов в Беларуси.





Не исключается и растянутый во времени, но жестко контролируемый Кремлем полномасштабный процесс «интегрирования» в Российскую Федерацию или в СССР-2 под модернизированным названием «Союза славянских суверенных республик» с реальным наднациональным руководством в Москве.





Еще одной опцией может стать новая реализация концепции «ограниченного суверенитета» времен советского генсека, «дорогого» Леонида Брежнева. В этом случае Беларусь, формально оставаясь как бы «независимой страной» на международной арене, будет все равно управляться из Москвы.





Возможно, даже по шаблонам любимой Путиным «Германской Демократической Республики». Этот вариант, если не возникнет очередное имперское обострение во властных башнях Кремля, даже предпочтительнее для РФ.





Во-первых, потому что можно избежать международных обвинений в очередном агрессивном захвате территории суверенного государства - следовательно, и неприятностей, которые уже возникли с Украиной и Грузией.





Напомним, это и имиджевые потери, которые больно ранят самолюбие хозяина Кремля, персональные и экономические санкции, а также пробуждение Запада от спячки и активизация оборонных усилий США, других стран НАТО прямо по контуру новых российских «владений».





Во-вторых, экономика России под тяжестью власти сурковских «суверенных демократов», а также ненасытной придворной олигархии и местных князьков из удаленных регионов, продолжает неуклонно деградировать.





Все меньше ресурсов на поддержку беднеющего российского населения, все больше требуют оккупированные территории Украины в Крыму и на Донбассе, марионеточные псевдореспублики на территориях Грузии и Молдовы.





Более того, настоящей ненасытной черной дырой являются неадекватно высокие российские военные расходы, в том числе на поддержку российской вооруженной агрессии на Украине, авантюр в Сирии, странах Африки и даже в Южной Америке.





Формально «суверенный» статус Беларуси также позволит Москве снять с себя ответственность за местную социально-экономическую ситуацию, не ослабляя свои аппетиты по захвату лакомых белорусских сегментов экономики.





В этом случае за все беды местного населения будет отвечать русская марионетка в Минске, которую можно всегда и легко поменять на такую же политическую фигуру. При этом, обязательно, возложив на очередного утилизированного «бацьку» все провалы и беды.

Еще одним достоинством псевдосуверенитета Беларуси является широкий диапазон возможных внешнеполитических и внешнеполитических акций Кремля за ширмой формально самостоятельного юридического статуса Минска. Это может быть реализация российских интересов в тех регионах мира, где прямое участие Москвы нежелательно.





25 февраля этого года в Барановичах состоялась торжественная церемония передачи Сербии четырех самолетов МиГ-29 , которые, надо полагать, стоят денег и совсем не лишни и для ВВС Беларуси. Например, поддержка подсанкционных диктаторских режимов, «миротворческие» операции в интересах Кремля, оказание негласной военной помощи, поставка российских вооружений и военной техники в кризисные регионы. В частности,, которые, надо полагать, стоят денег и совсем не лишни и для ВВС Беларуси.

Правильно понимая подобные тенденции, ЕС продлил действие своего оружейного эмбарго в отношении Беларуси на очередной период до 28 февраля 2020 года.





В любом случае, суть происходящих прямо сейчас политических процессов в отношениях между Лукашенко и Путиным остается одна и та же: ускоренная реализация комплекса двухсторонних мероприятий по передаче реального управления Беларусью в Москву.





Цена вопроса – личная судьба Лукашенко и его ближнего круга правящих родственников и друзей, так называемой «белорусской элиты». На данном этапе, очевидно, им будет позволено собирать ренту с российских транзитных и прямых энергопоставок в Беларусь, иметь свою долю в двустороннем товарообороте и внешнеэкономической деятельности с белорусской территории.









Помимо нефти и газа, транзитных поставок российского (а возможно, и украинского каменного угля с захваченного Донбасса) за рубеж, планируется и валютные доходы с продаж электричества в страны ЕС после достройки АЭС в Беларуси.





Далее, в зависимости от развития ситуации – либо почетная пенсионная должность (не исключено, что и в России). Либо экстренная эвакуация в условный Ростов (но скорее всего в Сочи, где у Лукашенко есть собственное и давно приобретенное имение) - в случае, если все же белорусский народ не согласится быть безмолвным генетическим материалом для скрепных экспериментов Кремля и потребует реальной независимости и обеспечения суверенитета своего государства.





Чем это грозит?

Все это вопрос уже недалекого будущего, однако, уже сейчас просматриваются реальные долговременные негативные последствия единоличного политического спасения Лукашенко и его «элиты» за счет будущего белорусского народа. А именно, поглощение национальной экономики околовластными российскими олигархами.





Как следствие – сворачивание большинства социальных программ; вымывание капитала и инвестиций в пользу реальной метрополии в России; перемещение наиболее конкурентного менеджмента и промышленной рабочей силы опять же в РФ, вследствие чего деградация местной экономики и социальной сферы.





Кроме этого, можно добавить неизбежную несамостоятельность в процессе принятия политических решений по вопросам войны и мира, признания государств и участия в других международных политических процессах.





Первыми предвестниками такого процесса можно считать нелогичное, позорное голосование белорусских представителей в международных организациях в вопросах осуждения российской агрессии в Крыму и на Донбассе.





В ведущей международной организации ООН Беларусь фактически возвращается к статусу «Белорусской советской социалистической республики», когда, несмотря на формально независимое членство, все решения реально принимаются Москвой.





По сути – это новая реализация старых сталинских принципов доминирования, ярким примером которого в прошлом является борьба СССР за количество голосов в ООН. В попытке максимально увеличить количество безусловно подконтрольных голосов Сталин продавливал на конференциях союзников в Думбартон-Оксе 1944 года и в Ялте 1945 года участие в организации не только СССР, но и отдельно всех его республик.





Прекрасно понимая реальную ситуацию с «республиками», союзники позволили СССР добавить лишь два голоса – Украинской ССР и Белорусской ССР как «наиболее пострадавших от войны». Таким образом, на примере Беларуси Путин прямо реализует колониальную дипломатию марионеток времен «вождя всех народов» Сталина, когда формально «независимые» республики и государства-союзники беспрекословно следуют в фарватере стратегии Кремля.





Клуб изгоев

Еще одним последствием такой политики являются сомнительные международные контакты официального Минска с диктаторскими режимами за границей. Беларусь всячески поддерживает шаткий венесуэльский авторитарный режим Мадуро, который поссорился практически со всеми соседними странами, США и ЕС, а также лишает собственный голодающий народ гуманитарной помощи.





Майка Пенса о том, что все страны, решившиеся поддержать власть президента Венесуэла Мадуро, столкнутся с изоляцией . В этом контексте очень актуально прозвучало недавнее предупреждение, в том числе и для руководства Беларуси, вице-президента СШАо том, что





Парадоксально, но факт: Беларусь, задыхаясь от отсутствия нормальных зарубежных инвестиций и выгодных кредитов, оказывает помощь диктаторскому режиму Венесуэлы! В этом контексте призывы Лукашенко к международным финансовым партнерам на Западе увеличить инвестирование и помощь белорусской экономике и государству в целом следует считать особенно неадекватными.





основную безвозмездную финансовую помощь Беларусь получила именно от ЕС и его государств-членов – более 493 млн. дол. США, что составило 72% всей полученной донорской помощи. Известно, что в период с 2006 по 2011 годы– более 493 млн. дол. США, что составило 72% всей полученной донорской помощи.





И сейчас на фоне афишируемого в прессе мнимого «противостояния» с Москвой, особенно громко такие призывы с Минска, возможно по привычке, доносятся в адрес Европейского банка реконструкции и развития, финансовых структур ЕС, США, Германии, Польши и Швеции.





Однако эти призывы, похоже, тщетны. Потому что уже сейчас Лукашенко позиционирует себя вне ключевых международных процессов по обеспечению региональной европейской безопасности, а значит и вне стабильного международного экономического сотрудничества.





А именно, он проигнорировал Международную конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене в феврале текущего года для того, чтобы прибыть просителем на аудиенцию к Путину в Сочи. Хотя известно, что визит Лукашенко на конференцию был запланирован и готовился МИД Беларуси.





Следует отметить, что участие в этой международной конференции является своего рода маркером зрелости и степени влиятельности любого из участников.









Однако, Лукашенко был вынужден смиренно просить у непреклонного Путина экономические преференции или просто «убивать» время во владениях хозяина Кремля, катаясь на лыжах, играя в хоккей и даже посещая «Сириус» (местный «образовательный центр») – тем самым невольно обозначив для себя и для всего мира свою подчиненную, несамостоятельную роль.





По мнению белорусского политического эксперта В.Карбалевича, «Лукашенко принял политическое решение, продемонстрировал приоритеты». Он так же не исключает, что «Москва специально пыталась помешать Лукашенко поехать в Мюнхен».





В этой ситуации поражает двуличие российского руководства. Пока дипломатический полпред Путина Сергей Лавров рассказывал в Мюнхене про «реалии XXI века», которые «диктуют необходимость отказа от рецидивов колониального мышления», в это же самое время в Сочи президенту Беларуси диктовали условия капитуляции.





Более того, россияне зачем-то пригласили Лукашенко на абсолютно чуждую белорусским национальным интересам встречу высокопоставленных представителей России, Ирана и Турции, которые обсуждали обстановку в Сирии и другие проблемы этого региона.





Что – следующим этапом будут белорусские «миротворцы» в составе российского военного контингента в Сирии? Очевидно, что после «интеграции», белорусские военнослужащие могут быть отправлены для участия в боевых действиях в любые «горячие точки» планеты по российским планам, чего до сих пор Лукашенко всячески избегал.





Они также могут быть посланы для охраны «совместных союзных границ» в районы вечной мерзлоты Новой Земли, Чукотки или Магадана, либо на укрепление обширной и все более опасной китайско-российской границы.





Кстати, о Китае. Несмотря на текущий политический и экономический флирт Лукашенко с КНР, после полной «интеграции» с РФ это направление полностью заберет себе Москва. Потому что это вопрос метрополии, а не колонии.





Более того, у руководства Китая явно конфуцианские представления о суверенитете и верности вассалов. Кто покровительствует – тот и управляет. Кроме того, китайское направление обещает большие финансовые потоки, которые очень пригодятся кремлевским олигархам. А пока Китай осторожно прощупывает свои возможные пути экспансии в Европу, не вступая в серьезные противоречия с Россией.





Управляемый хаос на Кавказе

«Полонез» в Азербайджан. Белорусский военный эксперт А.Алесин считает вполне вероятным, что эти поставки негласно одобрены Путиным. В этом контексте интересен пример поставок китайско-белорусских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Белорусский военный эксперт





генерал-полковник Леонид Ивашов прямо утверждает, что закупить РСЗО «Полонез» Азербайджану посоветовали именно в России , так как «для России главное – не допустить военного преимущества ни одной из сторон нагорно-карабахского конфликта». Президент Академии геополитических проблем России, так как «для России главное – не допустить военного преимущества ни одной из сторон нагорно-карабахского конфликта».





Несмотря на то, что, в отличие от Азербайджана, Армения является ближайшим военным союзником РФ по ОДКБ, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Д.Савельев прямо заявил, что Азербайджан является самым надежным партнером России на Южном Кавказе.





Это было сказано в рамках российско-азербайджанской конференции «Построение общего будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего» в феврале текущего года. На эту конференцию в Баку и на мероприятия с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыла представительная делегация России в составе депутатов Госдумы РФ, политологов и дипломатов.





проект является приоритетом для ЕС и конкурентом для российского «Газпрома» Интересно и то, что приезд российской делегации практически совпал по времени с очередным заседанием Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» – стратегического энергетического проекта с участием Азербайджана для экспорта энергоресурсов в Европу общей стоимостью 40 млрд. дол. США. Известно, что этот





Кремль, таким образом, реализует собственный проект комплексного контроля намеренно созданного РФ хаоса в Закавказье. Для Москвы это возможность держать на коротком поводке местную элиту военно-политическими и экономическими методами.





РФ в 2016 году уже поставила главному оппоненту Азербайджана Армении дивизион ОТРК «Искандер-Э». Теперь встречные поставки РСЗО для президента Азербайджана Алиева со стороны как бы «бросающего вызов» Москве и Еревану Лукашенко.





В этой истории интересно и то, что Россия сама продает в большом количестве оружие Азербайджану. Шаг за шагом кремлевские политики втягивают руководство как Азербайджана, так и Армении в сети исключительного влияния Кремля из которых, глядя на судорожные сегодняшние действия Минска, обратного хода нет.





Бессмысленный атом

Терпит крушение и стратегия паразитирования современной белорусской бизнес-элиты на казалось бесконечных транзитных энергопотоках из России. Уже проданы РФ трубопроводы «Белтрансгаза».





Перепродажа Беларусью каменного угля из России используется в информационных операциях Кремля, в том числе для создания негативного имиджа Лукашенко и его приближенных лиц, а также контроля «серого» бизнеса белорусских правящих кругов.





Прибыльность постройки широко рекламируемой Белорусской атомной электростанции в районе г. Островец в 20 км от границы с Литвой и в 50 км от литовской столицы тоже под большим вопросом. Для Белорусской АЭС был выбран российский проект «АЭС-2006» в составе двух энергоблоков с водо-водяными реакторами российского производства с номинальной мощностью энергоблока 1200 МВт.





Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, а второго – на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является российский «Атомстройэкспорт» из состава «Росатома», само строительство кредитуется тоже РФ.





Однако уже сейчас известны тревожные факты, связанные с еще недостроенной АЭС. В июле 2016 года при подготовке к монтажу корпуса реактора его жестко уронили на железобетонную площадку монтажники. Далее сообщалось, что его якобы заменили.





Таким образом, можно понять руководство ЕС, которое уже сейчас указывает на экологические проблемы эксплуатации Белорусской АЭС. Под давлением Литвы, скорее всего, заблокирует экспорт электроэнергии с этой АЭС в страны Евросоюза.





Во-вторых, эта АЭС, в случае рентабельности, неизбежно привлечет внимание российских олигархов. Учитывая критическую зависимость АЭС от российского топлива и обслуживания, ее судьба фактически предрешена – Россия возьмет в свои руки контроль и получение доходов.









Информационный шум

Следует отметить, что, несмотря на свершившийся факт полного политического подчинения официального Минска Кремлю, Лукашенко продолжает многословно и ярко говорить в стиле советских политработников о суверенитете и вызовах независимости Беларуси, особенно в контексте предстоящих президентских выборов.





Например, 11 января текущего года президент Лукашенко заявил: «...Для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. …Нас будут очень сильно пробовать на зуб, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим».





Уже 15 января Лукашенко развивает мысль далее: «И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен».





Еще о независимости: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы – провалимся. Значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как на Украине».

Выступая в феврале этого года перед учащимися и преподавателями белорусской Военной академии Лукашенко туманно заявил о том, что Беларусь готова к сотрудничеству даже с НАТО «на принципах паритетности и прозрачности».





И тут же заверил, что его страна будет защищать свои интересы в рамках сотрудничества с Россией. По его мнению, «деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась».





Только из речи прозорливого и догадливого белорусского лидера «совсем не понятно, что стало причиной «расширения военных блоков, разработки и внедрения новых технологий вооружённого противостояния», которые «осложняют ситуацию вблизи наших границ».





Президент Лукашенко также заявил о поддержке позиции России относительно прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Финальным аккордом выступления перед представителями Военной академии стал призыв непонятно к кому : «Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». . Финальным аккордом выступления перед представителями Военной академии стал: «Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики».





Позже, 1 марта, в контексте договора РСМД Лукашенко зачем-то упомянул Украину, которая, по его мнению, не должна располагать соответствующим ракетным вооружением даже для сдерживания агрессии РФ и почему-то, наверное следуя примеру Путина, пригрозил ядерной войной в Европе.





Дальше – больше. На совещании 5 марта 2019 года, посвященного «интеграции», Лукашенко вновь озаботился Украиной. Он считает, что не Кремль, а именно Украина в попытке спастись от агрессивной России в структурах НАТО, создает «определенный вызов и питательную среду для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия».





В преддверии президентских выборов вал таких заявлений только нарастает. В своем очередном (на этот раз семичасовом) выступлении под названием «Большой разговор с президентом» 1 марта этого года Лукашенко в своей «оппозиционности» РФ превзошел самого себя и даже белорусскую политическую оппозицию. Чего только стоят фразы о том, что большинство белорусов против слияния с Россией: «98% проголосуют против».





очередном походе в президенты Беларуси : «Я не могу не выдвинуть свою кандидатуру». Одновременно, политическим реверсом было заявлено о том, что «Слава богу, в России начали волноваться, наконец-то озаботились Союзным государством», а также о согласии на «общий рубль» с центром эмиссии в российском Петербурге. А в итоге, как и ожидалось, было заявлено об: «Я не могу не выдвинуть свою кандидатуру».





Налицо банальный торг с Путиным за свою дальнейшую личную власть на «подконтрольной территории» в стиле «только выбери меня». И интересы белорусского народа тут вторичны, если вообще присутствуют. Страна явно предлагается Кремлю в комплекте с властью Лукашенко – все равно как те мешки картофеля, которые глава Беларуси угодливо доставил в Кремль Путину. Все это выглядит как прямое, циничное нарушение прав белорусского народа на выбор своего будущего.





Для создания информационного тумана, противоречивые «гибридно-двусмысленные» заявления белорусских властей беспрерывным потоком звучат на официальных мероприятиях, публикуются в местной прессе и озвучиваются на встречах с западными дипломатами.





Зависимые от власти белорусские политологи глубокомысленно рассуждают о том, что Лукашенко лишь пытается «пересидеть во власти» Путина, что он «хитро маневрирует», «отстаивая национальные интересы». Такое многозначительное и пустое напыщенное многословие предназначено больше для простых белорусов, чтобы усыпить их тревогу и они не противились «неизбежному» раньше срока.









Кадры решают все

Однако слова расходятся с реальными делами в «лучших» советских традициях. Потому что факты говорят о совершенно ином – всесторонние связи Беларуси с РФ максимально расширяются и последовательно углубляются под предельно жестким контролем Кремля.





Созданы и действуют совместные с РФ рабочие группы по конкретным направлениям «интеграции», а в качестве гарантии необратимости процесса на горло белорусской экономики накинута жесткая удавка Кремля. На заседании союзного совета министров 13 декабря 2018 года в создание единого эмиссионного центра, единой таможни, Суда и Счетной палаты. На заседании союзного совета министров 13 декабря 2018 года в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прямо выставил «партнерам по интеграции» ультиматум:





Причем правовой основой белорусско-российской «интеграции» объявлен Договор о создании Союзного государства, подписанный 8 декабря 1999 года президентами Беларуси и России.





Для лучшей реализации мероприятий на месте назначен новый российский посол-куратор Михаил Бабич, который имеет своеобразный опыт силового «умиротворения» местной элиты Чечни. Под стать ему и нынешний военный атташе РФ в Беларуси Кирилл Колючкин, который в 2014 году был выслан из Украины за шпионаж.





Среди российских приоритетов – влияние на белорусскую кадровую политику. В результате государственные структуры Беларуси до предела насыщаются пророссийскими кадрами на ключевых должностях в спецслужбах, судах, прокуратуре, милиции и армии.





В частности, выпускниками Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ являются глава Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и министр обороны Беларуси Андрей Равков. Председатель КГБ Беларуси и создатель Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси (ОАЦ) Валерий Вакульчик – выпускник напрямую связанных с Лубянкой Высших курсов военной контрразведки КГБ.





Все они, несмотря на публичную лояльность Лукашенко, являются приверженцами «русского мира» и имеют тесные личные связи с коллегами в Москве. Даже в оплоте политического сыска белорусских спецслужб – ОАЦ, который действует под личным контролем сына президента и помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко, периодически возникают крупные скандалы с «организационными выводами».





в случае принятия негативного решения Москвой по персоне Лукашенко ему не поможет не только КГБ, МВД и министерство обороны, но и даже элитный ОАЦ . Это свидетельствует о том, что





Опасный сосед

Современный подход к национальной безопасности Беларуси основан на совместной с РФ военной доктрине, планах боевого применения войск, а также согласованных действий спецслужб. На практике – интенсифицируются совместные военные учения и деятельность спецслужб, усиливается военный потенциал и усовершенствуется инфраструктура силовиков на государственной границе с Украиной.





в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время » организуется именно министерством обороны РФ. 14 ноября 2017 года вступило в силу соглашение между РФ и Беларусью о совместном обеспечении региональной российско-белорусской группировки войск. Причем, дополнительное обеспечение вооружением и техникой белорусской части региональной группировки войск «» организуется именно министерством обороны РФ.





В этих условиях не удивительно, что Киев опасается стратегических проблем безопасности для Украины с северного фланга «русского мира».





Кроме того, противоречивая политика Беларуси в сфере региональной безопасности указывает на то, что так называемые «Минские соглашения» явно и давно исчерпали свой возможный миротворческий потенциал и лишь тормозят процесс установления справедливого мира.





Однако Беларусь, являясь участником региональной военно-политической организации ОДКБ, где неоспоримо доминирует страна-агрессор Россия, постоянно устами президента Лукашенко навязчиво и многократно предлагает свои «миротворческие» решения для Украины по рецептам Кремля.





Продвигая такие подходы, Минск , тем не менее, не может даже разобраться с вопросом председательства в ОДКБ своего кандидата – секретаря Совета безопасности Беларуси С.Зася. Заклятый «союзник» по ОДКБ Армения, не без теневого корыстного влияния Москвы, принципиально блокирует белорусские усилия.





Почему же Украина должна соглашаться на замену существующего формата мирного урегулирования предложением неэффективного и зависимого Минска?









Выбор – за народом

Таким образом, странам Запада следует воздержаться от финансирования официального Минска по разным программам экономической помощи, что только продлевает агонию авторитарной власти Лукашенко и связанного с этим бедственного положения простых белорусов.





В конце концов, именно президент Лукашенко за долгие годы своего единоличного правления привел страну к коллапсу и создал условия для аншлюса своей страны недальновидным подписанием договора о создании Союзного государства в 1999 году.





Однако надо понимать, что проблема дальнейшего развития Беларуси переместилась в плоскость выбора самого белорусского народа. Готов ли он навсегда раствориться в «русском мире» или найдет в себе силы отстоять реальную независимость и суверенитет своей страны, будущее своих детей?