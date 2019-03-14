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8 Марта — до +13°С — погода в Минской области.

15.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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7 марта 2019 11:20 453

8 Марта — до +13°С — погода в Минской области.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY.

Праздничный день станет на Минщине самым теплым за всю неделю, обещают синоптики Белгидромета.

8 Марта — до +13°С — погода в Минской области.

Накануне Международного женского дня, 7 марта, в центральный регион начнет поступать более теплая воздушная масса с юга Европы, сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

8 Марта — до +13°С — погода в Минской области.

В пятницу, 8 марта, ночью местами, а днем во многих районах сохранится сильный порывистый ветер, пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра покажет +2…+7°С, днем — +8…+13°С.

В субботу, 9 марта, вслед за атмосферными фронтами в регион начнет поступать более холодный воздух, температурный фон резко понизится. Однако он по-прежнему останется выше климатической нормы. Осадки ожидаются только в ночные часы, сильный порывистый ветер — тоже. Ночные температуры — -1…+4°С, дневные —  +4…+9°С.

В воскресенье, 10 марта, территория Минщины окажется под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, смещающегося вдоль северных границ нашей страны. Временами пройдут осадки в виде дождя, а по северу — с мокрым снегом. Сильный порывистый ветер ожидается лишь в отдельных районах. Ночью — 0…+5°С, днем — +3…+8°С.

В понедельник в отдельных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами слабый туман и гололед. Ночная температура — -2..+3°С, дневная — +1…+6°С.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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7 марта 2019 11:20 453 8 Марта — до +13°С — погода в Минской области. ...
 
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