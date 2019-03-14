8 Марта — до +13°С — погода в Минской области.

В пятницу, 8 марта, ночью местами, а днем во многих районах сохранится сильный порывистый ветер, пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра покажет +2…+7°С, днем — +8…+13°С.



В субботу, 9 марта, вслед за атмосферными фронтами в регион начнет поступать более холодный воздух, температурный фон резко понизится. Однако он по-прежнему останется выше климатической нормы. Осадки ожидаются только в ночные часы, сильный порывистый ветер — тоже. Ночные температуры — -1…+4°С, дневные — +4…+9°С.



В воскресенье, 10 марта, территория Минщины окажется под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, смещающегося вдоль северных границ нашей страны. Временами пройдут осадки в виде дождя, а по северу — с мокрым снегом. Сильный порывистый ветер ожидается лишь в отдельных районах. Ночью — 0…+5°С, днем — +3…+8°С.



В понедельник в отдельных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами слабый туман и гололед. Ночная температура — -2..+3°С, дневная — +1…+6°С.

