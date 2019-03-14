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8 Марта — до +13°С — погода в Минской области.
15.03.2019 — Разное | Soligorsk News
7 марта 2019 11:20 453
8 Марта — до +13°С — погода в Минской области.
Праздничный день станет на Минщине самым теплым за всю неделю, обещают синоптики Белгидромета.
Накануне Международного женского дня, 7 марта, в центральный регион начнет поступать более теплая воздушная масса с юга Европы, сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.
В пятницу, 8 марта, ночью местами, а днем во многих районах сохранится сильный порывистый ветер, пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра покажет +2…+7°С, днем — +8…+13°С.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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7 марта 2019 11:20 453 8 Марта — до +13°С — погода в Минской области. ...
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