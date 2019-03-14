Слуцкие мастера представили коллекцию сувениров с символикой II Европейских игр

Коллекцию сувениров с символикой Вторых европейских игр разработали мастера из РУП «Слуцкие пояса», сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1».

Предприятие показало оригинальные рюкзаки, панно, рушники и даже магниты из натуральных материалов. Их украсили рисунками с веткой папоротника, талисманом турнира Лисёнком Лесиком и вышивкой с белорусскими узорами.

Всего в коллекции – более десятка разнообразных сувениров, посвященных главному спортивному форуму лета, сообщили в видеосюжете.





