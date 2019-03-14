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Слуцкие мастера представили коллекцию сувениров с символикой II Европейских игр
15.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Коллекцию сувениров с символикой Вторых европейских игр разработали мастера из РУП «Слуцкие пояса», сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1».
Предприятие показало оригинальные рюкзаки, панно, рушники и даже магниты из натуральных материалов. Их украсили рисунками с веткой папоротника, талисманом турнира Лисёнком Лесиком и вышивкой с белорусскими узорами.
Всего в коллекции – более десятка разнообразных сувениров, посвященных главному спортивному форуму лета, сообщили в видеосюжете.
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Коллекцию сувениров с символикой Вторых европейских игр разработали мастера из РУП «Слуцкие пояса», сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1». Видео.
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