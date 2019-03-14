На расселение ветхого жилья в Ленобласти выделят 12 млрд рублей

На расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Ленинградской области выделят миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина.

Средства выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» миллиард рублей. По словам чиновника, реализовываться программа и через покупку на вторичном рынке, и через строительство новых домов в муниципалитетах, где нет вторичного рынка.

На расселение ветхого жилья до 2024 года по нацпроекту в Ленобласти планируют направить 12 млрд рублей. В 2018 году в Ленинградской области введено более 2,6 млн кв. м жилья.