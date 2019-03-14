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На расселение ветхого жилья в Ленобласти выделят 12 млрд рублей

15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Ленинградской области выделят миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина.

Средства выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» миллиард рублей. По словам чиновника, реализовываться программа и через покупку на вторичном рынке, и через строительство новых домов в муниципалитетах, где нет вторичного рынка.

На расселение ветхого жилья до 2024 года по нацпроекту в Ленобласти планируют направить 12 млрд рублей. В 2018 году в Ленинградской области введено более 2,6 млн кв. м жилья.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в стране до 2024 года. На исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и свыше 7 млрд рублей из внебюджетных источников.



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В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется направить миллиард рублей.
 
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