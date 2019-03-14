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На расселение ветхого жилья в Ленобласти выделят 12 млрд рублей
15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
На расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Ленинградской области выделят миллиард рублей, сообщает
Средства выделены в рамках нацпроекта
На расселение ветхого жилья до 2024 года по нацпроекту в Ленобласти планируют направить 12 млрд рублей. В 2018 году в Ленинградской области введено более 2,6 млн кв. м жилья.
Национальный проект
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В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется направить миллиард рублей.
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