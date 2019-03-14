Зинаида божественная. Медик, поэтесса, художница 6 лет - в четырех стенах

Сегодня «Зинаида» - довольно редкое имя, значение которого - «божественная дочь». О творчестве Зинаиды Дубовик вдали от людей - вышивании картин и писательстве, уникальной судьбе и стальном характере знают далеко за пределами небольшого поселка Минщины. Зинаида Павловна - инвалид детства I группы, проживающая в четырех стенах без живого общения вот уже лет шесть.

Хочешь сделать хорошо - сделай сам

Перед нашей встречей сразу подумалось, что у человека, передвигающегося на костылях, нет сил и времени на банальный быт… Намерением было после беседы обязательно помочь ей по хозяйству, прибрать, приготовить... Крутилась мысль о том, как это несправедливо и тяжело - жить в одиноком затворничестве после тяжелой болезни. Откуда брать силы, как не опускать руки? Но, вопреки моим ожиданиям, «микроклимат» в ее доме оказался совсем иным. Зинаида Павловна категорически отказалась от какой-либо физической помощи и сказала: «Я все делаю сама, только продукты мне приносят».

Книги в детстве были ее лучшими друзьями. Фото: АиФ

Представьте: передо мной на костылях стоит общительная женщина, которую «бабушкой» назвать язык никак не поворачивается. Магия кроется в волевом пристальном взгляде, искренней улыбке… В ее двухкомнатной квартире царит идеальный порядок - ни пылинки… Как в операционной. И это неспроста: Зинаида Павловна до пенсии работала в больнице. Образцовый интерьер: зал украшен ее работами, в спальне - собственноручно вышитые иконы, цветы. Дома у 78-летней женщины на самом деле очень уютно, что впечатляет гостей. Она сама, без помощи соцработников готовит, стирает, несмотря на надоевший кожный зуд от лекарств, наводит марафет без постороннего вмешательства. Серо-зеленые молодые глаза горят, полные надежды на общение.

«Красные маки около черных ворот»

Так называется автобиографическая книга о жизни-преодолении Зинаиды Дубовик. В самом непоседливом возрасте - в пять лет - маленькая Зина лишилась силы в ногах: болезнь не давала ходить. К несчастью, в тяжелые послевоенные годы туберкулез костей и суставов парализовал многих детей. Не было тогда и нормальных условий для полноценного лечения. В 1947 году Зина попала в специальный детский санаторий в Евпатории. Шесть лет неподвижно пролежала там - вдали от родителей и родного дома. Почему так много испытаний выпало на хрупкие детские плечи, никто не знает. Долго находясь в гипсе, можно было бы озлобиться на весь мир. Хотя ноги и тело были онемевшими, но действовали руки, видели глаза. В лечебнице маленькая Зина научилась рисовать, вязать, вышивать, запоем читать книги, не отчаиваться. О литературе и творчестве она говорит:

- Книги - это такое богатство, вам не передать словами. Никакие миллионы долларов не заменят вам его. Моими друзьями со школьного возраста стали Пушкин, Толстой, Гюго, Сервантес, наши белорусские поэты Якуб Колас, Янка Купала, Максим Богданович. Их книги актуальны, учат дружбе, любви, мужеству, милосердию. В благодарность Книге я вышила гладью около двадцати портретов поэтов-классиков. Вышиваю с удовольствием пейзажи, натюрморты и… портреты любимых детей и внуков моих сестер.

Мощная воля к жизни и Божья милость сотворили чудо. Вопреки прогнозам врачей Зина поднялась с кровати, с трудом, но встала на ноги, начала потихоньку передвигаться на костылях. В Евпатории она окончила «семилетку».



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Путь преодоления

После возвращения в родную деревню Белая Лужа девочка услышала от людей недоброе: «Видишь, ноги совсем не держат. Чем так мучиться и страдать, лучше бы умерла…» Но Зинаида отпустила обиду, простила людям их жестокие слова и поступки, даже пожалела их. Надо двигаться дальше, не теряя надежды и веры в людей.

В скором времени она поехала в Минск к замужней старшей сестре - продолжать учебу в средней школе. Все дружно ютились в одной комнатке. Девушка едва добиралась до школы, а потом с больным позвоночником, охваченная болью, сидела шесть часов за партой. И при этом училась очень хорошо. После школы работала сначала в сапожной мастерской, затем на трикотажной фабрике.

А в 1962 году Зинаида поступила в Минское медицинское училище, которое окончила с красным дипломом. Стала студенткой заочного отделения Минского педагогического института, но проучилась в нем всего пару лет из-за бешеного темпа жизни. Девушка снимала жилье, работала на полторы ставки в 6-й больнице и… наконец приобрела собственную квартиру.

Позже по состоянию здоровья женщина переехала из столицы в Солигорск, где работала рентген-лаборанткой в тубдиспансере. В 45 лет вышла на пенсию. Ее трудовой стаж на то время насчитывал 25 лет! Будучи на пенсии, в течении еще 15 лет Зинаида трудилась на родной земле, под Гацуком - с удовольствием занималась цветами и огородом:

- Городская суета никогда не привлекала меня, я люблю тишину, уединение, природу, поэтому и переехала в агрогородок. Увы, стала я передвигаться с помощью костылей после операции в Боровлянах в 2009 году. Сейчас никуда выйти не могу. Организм из-за старых и новых «болячек» не справился с таким количеством антибиотиков и других препаратов. В больницах меня спрашивают как у медика: «Ну что вам выписать? Скажите, дорогая, мы не знаем…» Зинаида Павловна лишь огорченно пожимает плечами в ответ на некомпетентные вопросы коллег. О медицинской профессии она судит строго, потому что сама когда-то давала клятву Гиппократа.

Планы наполеоновские

Зинаида Павловна показывает свои картины, рушники, поэтические работы, комментируя: «Я вся в делах, надо еще выпустить продолжение своих рассказов и стихов. Прожито ведь больше, чем осталось».

Свои работы женщина дарит библиотекам, музеям, простым людям. Мастерство Зинаиды Дубовик неоднократно высоко оценивали на международном конкурсе достижений инвалидов «Филантроп» в Москве. Женщина показывает сертификаты с подписями художника Ильи Глазунова, композитора Игоря Лученка, актера Юрия Соломина и других известных людей. Конечно, Зинаиду Павловну регулярно навещают соцработники, сестры с детьми и внуками из Минска и Солигорска. Иногда на ее домашнюю импровизированную выставку работ наведываются репортеры. Мужественная Зинаида Дубовик рада всем:

- Спрашивают обычно все об одном и том же, не люблю по многу раз о себе рассказывать, лучше напишу вторую книгу - почитаете. Там сердце более открыто.

Татьяна ЛУКЬЯНОВА