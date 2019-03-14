ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 МАРТА 2019 ГОДА

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ОВНА

В понедельник 18 марта 2019 Овны совместят рассудительность с решительностью, и будут особенно эффективны. Они быстро закончат старые дела, которые недавно напомнили о себе. Во вторник Луна в Деве хорошо подходит для мелкой повседневной работы. В среду в решительных и активных действиях Овнам будет помогать Плутон. Он даст им чутье на то, какие веяния господствуют вокруг, и прибавит пробивных способностей. Полнолуние в четверг - самый важный день недели с 18 по 24 марта 2019. Полнолуние обострит отношения Овнов с окружающими. Больше станет нельзя замалчивать существующие проблемы. А там, где все хорошо, отношения продвинутся вперед и станут еще лучше. Пятница пройдет незаметно. На выходных Овны разгадают какую-то тайну. Ключ к ней нужно искать в прошлом: сопоставить прошлые события, перечитать старые письма и пр.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ТЕЛЬЦА

Неделя с 18 по 24 марта у Тельцов будет насыщена событиями. В понедельник они должны внимательно слушать, даже если то, что говорят, кажется на первый взгляд, странным. Не нужно сетовать на задержки и отмены встреч, транспорта и пр., - это принесет Тельцам пользу. В среду 20 марта 2019 у них будет много сил, чтобы справиться с самыми трудными делами. Излишки энергии можно оставить в спортзале. Полнолуние в четверг заставит Тельцов обратить внимание на свое здоровье и задуматься, не слишком ли много обязанностей они на себе тянут. На выходных друзья будут вести себя уклончиво и что-то скрывать. Не нужно выводить их на чистую воду, все выяснится в свое время. Могут начать складываться сложные и запутанные отношения с друзьями, появятся новые непонятные друзья. Нейтральными будут среда и пятница - дни для отдыха и привычных дел.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

Близнецам не стоит устанавливать себе высоких планок; лучше заниматься чем-то несложным и проявлять поменьше инициативы. А если уж придется делать важное дело, будет не лишним вспомнить свой прошлый опыт. Дело в том, что из-за ретроградного Меркурия привычный стиль поведения сейчас не будет эффективным, и всю неделю с 18 по 24 марта 2019 полезно поступать необычно и неординарно, но не экспериментируя, а опираясь на имеющийся жизненный опыт. Полнолуние в четверг 21 марта 2019 привлечет внимание Близнецов к их творческой самореализации, к тому, как они проводят свободное время, к личной жизни и воспитанию детей. Может появиться разочарование в выбранном хобби, сомнения в творческой состоятельности. Звезды предупреждают не рубить с плеча: под влиянием ретроградного Меркурия Близнецы будут недооценивать себя.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ РАКА

У Раков основные события в первой половине недели с 18 по 24 марта 2019 будут происходить во внутренней жизни. Они будут творчески переосмысливать свой и чужой жизненный опыт, задумываться над мировоззренческими вопросами и искать ответы в философской и религиозной литературе. Полнолуние в четверг 21 марта 2019 - переходный день. Оно привлечет их внимание к домашним и семейным делам, накалит отношения с домашними или поставит ребром некую связанную с жильем проблему. После этого во второй половине недели Раки будут заняты, в основном, деловой жизнью - очевидно, для того, чтобы к ним не приставали с домашними делами или чтоб добыть недостающих денег и влияния для решения домашнего вопроса. На выходных их отвлечет путаница, исходящая издалека - из другой страны, от дальней родни, от человека иного социального круга.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ЛЬВА

В понедельник растущая Луна во Льве будет хорошо сказываться на самочувствии и настроении Львов. Они будут яркими и неотразимыми, хотя, возможно, и несколько эгоистичными. Если понедельник они могут потратить на свои удовольствия, то во вторник и среду им лучше заняться финансовыми делами. Там нужно быть внимательными и морально настроиться разбираться в путанице. В четверг обострятся отношения с кем-то из близкого окружения. Возможна спонтанная поездка или визит в гости. Во второй половине недели с 18 по 24 марта 2019 внимания потребуют дела, связанные с чем-то, что находится далеко - поездка за границу, события в жизни живущих далеко людей, отношения с дальней родней. На выходных нужно отдохнуть от финансовых вопросов. Не надо браться даже за свои дела, и уж тем более не стоит вмешиваться в чужие финансовые проблемы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ДЕВЫ

Всю неделю с 18 по 24 марта 2019 окружающие будут морочить Девам голову. Во всяком случае, у Дев сложится именно такое впечатление. Девы и их собеседники будут совершенно не понимать друг друга. Важные деловые переговоры или обсуждение острого личного вопроса отношений ни к чему не приведут. Будут завязываться новые деловые и личные связи, но не стоит сходу полностью открываться этим людям - они, скорее всего, не задержатся в жизни Дев надолго. Может быть, Девам вообще стоит отвлечься от отношений с другими людьми и заняться чем-то таким, в чем можно рассчитывать только на себя. Тогда неделя пройдет продуктивно, особенно если речь идет о каких-то старых несделанных или недоделанных делах. А в четверг 21 марта 2019 Полнолуние выведет на первый план тему денег. Девам рекомендуется не принимать сгоряча финансовых решений.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ВЕСЫ

Неделя с 18 по 24 марта пройдет для Весов легко, если они сами не будут создавать себе дополнительных трудностей. В первой половине недели будет много мелких повседневных забот. Если в какой-то момент Весам покажется, что они ничего не успевают, то они могут рассчитывать на среду 20 марта 2019 - трин Марс-Плутон прибавит им сил, чтобы они смогли сделать побольше дел. Полнолуние в четверг в знаке Весов станет для людей этого знака отправным моментом, когда им захочется начать заботиться о себе и жить своими интересами. В пятницу они так и поступят: вместо запланированных ранее дел пойдут в салон красоты, займутся шопингом или проведут день в свое удовольствие в кино, на выставке и т.п. На выходных им тем более следует отдыхать. Если даже они пересилят себя и возьмутся за какое-то дело, там они столкнутся с путаницей и помехами.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ СКОРПИОНА

Неделя с 18 по 24 марта 2019 начнется для Скорпионов неплохо. Они же любят вызовы и борьбу? Этого у них будет предостаточно. Причем с хорошим шансом победить. В понедельник им напомнят о чем-то прошлом, и благодаря этому они справятся с конфликтом или повернут общение в нужное русло. В среду им стоит проявить инициативу в вопросах сотрудничества и партнерства. Можно назначать сложные переговоры - Скорпионы смогут убедить или продавить любого. Полнолуние в четверг затронет какую-то тайну, что-то, что Скорпионам не хотелось бы афишировать, и им понадобится смекалка, чтобы вывернуть все в свою пользу. После этого в пятницу 22 марта 2019 им будет нужен отдых. Лучше отказаться от отдыха в компании, предпочесть одиночество и тишину. На выходных Луна в знаке Скорпиона усилит их психические качества и поднимет им настроение.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ СТРЕЛЬЦА

У Стрельцов неделя с 18 по 24 марта 2019 сразу начнется хорошо - в понедельник трин Луна-Юпитер принесет им хорошее настроение и будет давать удачу в мелочах. Во вторник 19 марта 2019, и в среду растущая Луна в Деве обеспечит условия для того, чтобы хорошо справляться с рутинными мелочами на работе. Стрельцы успеют переделать много дел. Полнолуние в четверг обострит отношения Стрельцов с друзьями. Могут возникнуть трения с группой по интересам - на кружке, в сетевом сообществе и т.п. Если с недавнего времени Стрельцы занимались подготовкой семинара, коллективной экскурсии, другой групповой деятельности, день Полнолуния на этой неделе лучший, чтобы провести это мероприятие. В пятницу и на выходных сложатся хорошие астрологические условия для отдыха и веселья. Правда, на выходных о этого на время отвлекут домашние хлопоты.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КОЗЕРОГА

У Козерогов есть все шансы обиться успеха. На этой неделе с 18 по 24 марта 2019 звезды явно благоволят им. Даже зловредный ретроградный Меркурий пойдет остальным во вред, а им на пользу: пока окружающие будут барахтаться в созданных им проблемах, Козероги будут неуклонно идти к своей цели. Самый удачный для них день - среда 20 марта 2019. Их действия будут наиболее эффективны, а сами они одновременно мудры и энергичны. Они будут не только успешно действовать сами, но и вдохновят других. На Полнолуние в четверг 21 марта 2019 достигнет апогея какой-то деловой вопрос. Это будет ключевой момент в деле, которым Козероги занимались последнее время. Но могут обостриться отношения с начальством, а Козероги, которые не любят свою работу, примут решение уволиться. На выходных удивит какая-то странная, непонятная встреча или новости.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ВОДОЛЕЯ

Водолеям всю неделю с 18 по 24 марта 2019 покровительствует Венера. Она будет умиротворять Водолеев и давать им возможности для отдыха и наслаждений. Водолеи будут во всем замечать только приятные нюансы. Они будут чувствительны к комплиментам, им будет нужно чувствовать себя красивыми и любимыми. Также им будет важно проявлять себя в общении милыми и приятными людьми, производить хорошее впечатление. Хороший результат дадут заботы о внешности: посещение косметолога, парикмахера, стилиста. Но все это - за исключением двух дней, среды и четверга. Среду 20 марта 2019 Водолеи проведут плодотворно, но сильно устанут. Им рекомендуется вкладывать меньше сил в то, что они делают, будь то развлечения, флирт или работа. Полнолуние в четверг 21 марта 2019 обострит отношения с живущими далеко людьми или с родней мужа/жены.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ РЫБЫ

В понедельник Рыбы переживут сильнейший приступ дежавю. Столкнувшись лицом к лицу с прошлым, они смогут что-то в нем исправить. Во вторник 19 марта 2019 утомят капризы и перепады настроения окружающих. В среду поступки, а особенно слова Рыб могут иметь долгоиграющие последствия, так что им нужно взвешивать, что они говорят. Полнолуние в четверг доведет до пика ситуацию, связанную с чужими или общими деньгами. Возможен раздел денег, имущества. Заканчивать это дело Рыбы будут уже в пятницу. Но не исключено, что финансовые вопросы останутся самыми животрепещущими на ближайшие недели. На выходных Рыбы выпадут из реальности. У них возможен момент поразительного всплеска интуиции, вплоть до ясновидения, но в житейских вопросах здравыми суждениями они не отличатся. Лучше всего посвятить уик-энд отдыху и мечтаниям.