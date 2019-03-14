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Перед ледниковыми периодами на Земле сталкивались тектонические плиты

15.03.2019 16:56 — Разное | Tut.by  
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Ледниковым периодам в истории Земли предшествовали серьезные изменения в структуре земной коры — столкновения в районе экватора тектонических плит и всасыванием в скальные породы из атмосферы огромных объемов углекислого газа. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на новое исследование ученых из Массачусетского технологического института (МТИ), пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Matthew Kennedy/Earth Vision Institute

По версии исследователей, в результате столкновения тектонических плит обнажаются огромные участки скальных пород. Под влиянием высоких температур в тропиках происходит химическая реакция, которая и приводит к впитыванию этими породами СО2. Температура атмосферы из-за этого резко понижается, что и приводит к ледниковому периоду.

В истории Земли насчитывается несколько длительных периодов похолодания климата. «Мы обнаружили, что всякий раз после пика активности в зонах сочленения происходило оледенение», — приводит издание слова геолога Оливера Ягуца, руководителя группы исследователей МТИ. «Поэтому каждый раз, когда, скажем, появляются около 10 тыс. км тектонических швов и разломов в тропиках, наступает ледниковый период», — сказал Ягуц.

Вмешаться в этот процесс при всем желании, как указывает ученый, практически невозможно. «Эти медленно происходящие на Земле геологические процессы не имеют ничего общего с тем, что мы делаем сегодня на планете», — полагает Ягуц.

 
 
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В истории Земли насчитывается несколько длительных периодов похолодания климата.
 
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