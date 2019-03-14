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Перформанс с губной гармошкой, световой спектакль и Айвазовский. Куда пойти в Могилеве в выходные

15.03.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
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А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд — выбирайте. И обязательно загляните в нашу большую афишу — там тоже много интересного!

16 марта


Фото: det-kv.by

Что: световой кукольный спектакль «Морской подарок»

Где: магазин «Читайбург», ул. Ленинская, 41 (ТЦ «Алиса»)

Когда: 11.00 и 12.30

Стоимость: 8 рублей, для второго родителя или ребенка — 4 рубля. Билеты нужно покупать заранее

Детей 3−7 лет ждет волшебная сказка «Морской подарок» со светящимися в темноте декорациями и куклами, а также рисование светом. Для того, чтобы раздобыть заветный подарок для своей мамы-рыбы, маленькая Тирли отправляется в опасное путешествие в подводных глубинах. Кого она встретит на своем пути? Дружественных или опасных существ? Чтобы исполнить мечту своей мамы, маленькая рыбка готова к любым испытаниям.


Фото: Дарья Шафранова, vk.com/time_cafe_nebo

Что: спектакль «Бермудский квадрат» по одноименной пьесе Анны Яблонской от театра «Факел»

Где: тайм-кафе «Небо», ул. Ленинская, 7 (3 этаж)

Когда: 18.00

Стоимость: 8 рублей, для студентов — 6 рублей. Бронирование билетов — по тел. (+375 44) 461−56−67

«Мир загоняет людей в квадратные рамки, подстраивает под шаблоны и стандарты несовершенного общества. Каждый из нас проживает свою жизнь, свою историю в рамках несовершенного общества, где человеку приходится искать себя, бороться за любовь, сражаться за счастье вопреки всему или прогнуться под стандарты. Эта история — это еще одно напоминание о том, что в этом мире можно искать все, кроме Любви и Смерти. Они сами тебя найдут, когда придет время».

17 марта


Что: музыкальный перформанс группы Place to Be (Гомель)

Где: центр «Кола», пер. Чкалова, 16

Когда: 19.30

Стоимость: free donation. Регистрация обязательна тут.

Музыка Place to Be — это смесь характеров и жанров с урбанистической лирикой на разных языках. В общем, улыбка и покачивание головой обеспечены!

К слову, в 2015 году губной гармонист Place to Be Вадим Митько стал первым (и на данный момент единственным в Беларуси) эндорсером всемирно известной немецкой фабрики губных гармоник Seydel.


Фото: artmuseum.by

Что: выставка «Классика пейзажа»

Где: музей им. Бялыницкого-Бирули, ул. Ленинская, 37

Когда: до 7 апреля с 10.00 до 18.00

Стоимость: 4 рубля, студентам и школьникам — 2 рубля

Экспозицию «Классику пейзажа» представил Национальный художественный музей из своих фондов. В ней — работы Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кончаловского, Волкова, Клевера, Остроухова, Святославского, Лагорио и других живописцев. Все работы входят в «золотой» период развития русского пейзажа.

Полную афишу Могилева смотри на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Сделали для вас подборку мероприятий, которые пройдут в Могилеве 16 и 17 марта.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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