Перформанс с губной гармошкой, световой спектакль и Айвазовский. Куда пойти в Могилеве в выходные

А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд — выбирайте. И обязательно загляните в нашу большую афишу — там тоже много интересного!

16 марта



Фото: det-kv.by

Что: световой кукольный спектакль «Морской подарок» Где: магазин «Читайбург», ул. Ленинская, 41 (ТЦ «Алиса») Когда: 11.00 и 12.30 Стоимость: 8 рублей, для второго родителя или ребенка — 4 рубля. Билеты нужно покупать заранее

Детей 3−7 лет ждет волшебная сказка «Морской подарок» со светящимися в темноте декорациями и куклами, а также рисование светом. Для того, чтобы раздобыть заветный подарок для своей мамы-рыбы, маленькая Тирли отправляется в опасное путешествие в подводных глубинах. Кого она встретит на своем пути? Дружественных или опасных существ? Чтобы исполнить мечту своей мамы, маленькая рыбка готова к любым испытаниям.



Фото: Дарья Шафранова, vk.com/time_cafe_nebo

Что: спектакль «Бермудский квадрат» по одноименной пьесе Анны Яблонской от театра «Факел» Где: тайм-кафе «Небо» , ул. Ленинская, 7 (3 этаж) Когда: 18.00 Стоимость: 8 рублей, для студентов — 6 рублей. Бронирование билетов — по тел. (+375 44) 461−56−67

«Мир загоняет людей в квадратные рамки, подстраивает под шаблоны и стандарты несовершенного общества. Каждый из нас проживает свою жизнь, свою историю в рамках несовершенного общества, где человеку приходится искать себя, бороться за любовь, сражаться за счастье вопреки всему или прогнуться под стандарты. Эта история — это еще одно напоминание о том, что в этом мире можно искать все, кроме Любви и Смерти. Они сами тебя найдут, когда придет время».

17 марта





Музыка Place to Be — это смесь характеров и жанров с урбанистической лирикой на разных языках. В общем, улыбка и покачивание головой обеспечены!

К слову, в 2015 году губной гармонист Place to Be Вадим Митько стал первым (и на данный момент единственным в Беларуси) эндорсером всемирно известной немецкой фабрики губных гармоник Seydel.



Фото: artmuseum.by

Что: выставка «Классика пейзажа» Где: музей им. Бялыницкого-Бирули, ул. Ленинская, 37 Когда: до 7 апреля с 10.00 до 18.00 Стоимость: 4 рубля, студентам и школьникам — 2 рубля

Экспозицию «Классику пейзажа» представил Национальный художественный музей из своих фондов. В ней — работы Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кончаловского, Волкова, Клевера, Остроухова, Святославского, Лагорио и других живописцев. Все работы входят в «золотой» период развития русского пейзажа.

Полную афишу Могилева смотри на AFISHA.TUT.BY .