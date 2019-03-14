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Перформанс с губной гармошкой, световой спектакль и Айвазовский. Куда пойти в Могилеве в выходные
А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд — выбирайте. И обязательно загляните в нашу
16 марта
Детей 3−7 лет ждет волшебная сказка «Морской подарок» со светящимися в темноте декорациями и куклами, а также рисование светом. Для того, чтобы раздобыть заветный подарок для своей мамы-рыбы, маленькая Тирли отправляется в опасное путешествие в подводных глубинах. Кого она встретит на своем пути? Дружественных или опасных существ? Чтобы исполнить мечту своей мамы, маленькая рыбка готова к любым испытаниям.
«Мир загоняет людей в квадратные рамки, подстраивает под шаблоны и стандарты несовершенного общества. Каждый из нас проживает свою жизнь, свою историю в рамках несовершенного общества, где человеку приходится искать себя, бороться за любовь, сражаться за счастье вопреки всему или прогнуться под стандарты. Эта история — это еще одно напоминание о том, что в этом мире можно искать все, кроме Любви и Смерти. Они сами тебя найдут, когда придет время».
17 марта
Музыка Place to Be — это смесь характеров и жанров с урбанистической лирикой на разных языках. В общем, улыбка и покачивание головой обеспечены!
К слову, в 2015 году губной гармонист Place to Be Вадим Митько стал первым (и на данный момент единственным в Беларуси) эндорсером всемирно известной немецкой фабрики губных гармоник Seydel.
Экспозицию «Классику пейзажа» представил Национальный художественный музей из своих фондов. В ней — работы Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кончаловского, Волкова, Клевера, Остроухова, Святославского, Лагорио и других живописцев. Все работы входят в «золотой» период развития русского пейзажа.
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Сделали для вас подборку мероприятий, которые пройдут в Могилеве 16 и 17 марта.
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