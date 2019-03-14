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День Конституции. Высокие результаты на службе

15.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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15 марта, в день празднования Дня Конституции, заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль и председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько посетили 2-ой участок пограничного поста «Субботники». Представители власти поздравили стражей государственной границы с праздником, отметили плодотворный труд и оценили отсвежеотремонтированный плац.

День Конституции. Высокие результаты на службе

День Конституции. Высокие результаты на службе

День Конституции. Высокие результаты на службе

За высокие результаты в служебно-оперативной деятельности на участке Ивьевского района благодарностью председателя Ивьевского райисполкома были награждены начальник 3-го отделения пограничного поста «Субботники» Андрей Иванович Панасевич и снайпер 2-го пограничного поста «Субботники» Андрей Сергеевич Окунев. Такие же благодарности были вручены начальнику 3-го отделения пограничного поста «Сурвилишки» Андрею Вячеславовичу Гишкевичу и снайперу пограничного поста «Сурвилишки» Евгению Ивановичу Тиховичу.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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15 марта, в день празднования Дня Конституции, заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль и председатель районного Совета...
 
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