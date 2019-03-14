Паспорт ко Дню Конституции

Для каждого человека момент получения паспорта является торжественным и запоминающимся. В преддверии Дня Конституции в Гераненской СШ состоялось торжественное вручение паспортов молодым гражданам нашей страны. Паспорта получили 11 учеников школы. Основной документ юным гражданам Беларуси вручил начальник отделения по гражданству и миграции Ивьевского РОВД Андрей Валерьевич Шемяко.





Председатель исполкома Гераненского сельского Совета Виктор Эдвардович Вершалович, поздравляя ребят, отметил, что каждый из обладателей новых паспортов может быть уверен в том, что жизнь, свобода, права надежно защищены государством. Данные гарантии обеспечивает основной закон нашей страны - Конституция. Получив паспорта в канун одного из важнейших государственных праздников, школьники стали полноценными гражданами Республики Беларусь.

П.ВЛАДИН.