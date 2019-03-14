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Погода на выходные и начало недели

15.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Дожди и до 16 градусов тепла по юго-западу ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу фронтальные разделы обусловят временами дожди, по северо-востоку - с мокрым снегом. Местами ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 3-10 градусов тепла.

В воскресенье, 17 марта, ночью погоду будут определять атмосферные фронты, днем в Беларусь с юго-запада Европы начнет поступать теплая воздушная масса. Ночью на большей части территории страны, днем по северу пройдут кратковременные дожди. Утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до 14-16.

В понедельник ночью местами, утром и днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля. Днем будет 6-13 градусов тепла, по юго-востоку температура повысится до плюс 15-16.


Источник: БелТА

 
 
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Дожди и до 16 градусов тепла по юго-западу ожидается в Беларуси в выходные.
 
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Газета Авангард
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