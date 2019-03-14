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Всемирный день сна

15.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Всемирный день сна (World Sleep Day) отмечают с 2008 года каждую 3-ю пятницу марта.

Сон, бесспорно, – одно из самых приятных и любимых человеческих удовольствий. Крепкий, должной продолжительности отдых – обязательное условие здоровья, именно в это время наш организм «перезагружается» и обновляется.

Особенно важно хорошо спать детям – гормон роста вырабатывается как раз ночью, в промежутке между 21.00 и 2.00 в наибольшей концентрации (как и мелатонин – гормон сна). Поздние засыпания мешают организму восстанавливаться, а подрастающему поколению еще и расти, поэтому так важно ложиться вовремя.

Проблемам бессонницы посвящены огромные научные труды и многолетние исследования – значимость этого недуга переоценить невозможно.

Всемирный день сна (World Sleep Day) отмечают с 2008 года каждую 3-ю пятницу марта. Праздник призван привлечь повышенное внимание к медицинским и прочим аспектам, а также к пропаганде здорового образа жизни (который без качественного сна немыслим).

Миллионы людей по всему миру сталкиваются в силу рода деятельности, заболеваний физиологического или ментального характера (либо иных причин) с нарушениями, вплоть до хронической бессонницы. А это всегда чревато негативным влиянием на здоровье и самочувствие.

В царстве Морфея пребывать нужно не менее 7 часов в сутки, иначе наблюдается преждевременное старение, ухудшение работы всех систем и органов, в первую очередь сердца и мозга (слабость, заторможенность, проблемы с памятью и мышлением, повышенный риск инфаркта и инсульта).

Всемирный день сна – отличный повод задуматься о собственном здоровье, привести режим дня в норму, хорошо высыпаться и полноценно отдыхать.


 
 
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Всемирный день сна (World Sleep Day) отмечают с 2008 года каждую 3-ю пятницу марта.
 
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Клiч Радзiмы
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Светлы шлях
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