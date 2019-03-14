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Выставка-перформанс, марш памяти и фестиваль книги. Куда пойти в Гродно в выходные

15.03.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
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В выходные в Гродно можно будет сходить в музей на необычную выставку, познакомиться с белорусскими писателями и поэтами, а также поучаствовать в «Марше памяти».

Белорусский фестиваль интеллектуальной книги «Pradmova»

Где: Цэнтр гарадскога жыцця #uCentry (Кирова, 3)

Когда: суббота, 16 марта, с 11.00 до 21.00

Сколько: бесплатно

В Гродно приедут известные писатели, поэты, культурологи и художники, чтобы презентовать книги для взрослы и детей, подискутировать на исторические и философские темы и пообщаться с гродненцами.

Среди гостей: художник Павел Татарников, культуролог Максим Жбанков, литератор Андрей Хаданович, писатель Владимир Орлов, историк Алесь Кравцевич.


Однодневная выставка-пространство в музее

Где: Гродненский государственный историко-археологический музей

Когда: суббота, 16 марта, 18.00

Сколько: кто сколько даст

Что-то необычное придумали в музее. Посетителей зовут на необычное мероприятие, которое будет работать только один вечер. Каждый экспонат уникальный и очень ценный. Музей иммерсивный — каждый, кто пришел, тоже участник действия.

Каждый может оставить, сколько считает нужным, а также прийти бесплатно. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным в ГООЗЖ «Преданное сердце».


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 

«Марш памяти»

Где: улица Замковая

Когда: воскресенье, 17 марта, 14.00

Сколько: бесплатно

Ежегодно в Гродно в даты уничтожения Гродненского гетто проходит «Марш Памяти» Также состоится открытие выставки «По велению сердца» подготовленная музеем Ядвашем (Иерусалим) при поддержке Фонда развития ООН.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

 

Экологический челлендж на берегу Немана

Где: набережная Немана около здания БИПа

Когда: воскресенье, 17 марта, 15.00

Сколько: бесплатно

В воскресенье волонтеры планируют очистить от мусора берега Немана. Перед уборкой сфотографируют как было, а потом — как стало. Выложат фотоотчет в интернете со специальным хэштегом #trashtag. Таким образом гродненцы решили поучаствовать в новом экологическом флеш-мобе Trashtag Challenge.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В выходные в Гродно можно будет сходить в музей на необычную выставку, познакомиться с белорусскими писателями и поэтами, а также поучаствовать в «Марше памяти».
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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Светлы шлях
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