|
Выставка-перформанс, марш памяти и фестиваль книги. Куда пойти в Гродно в выходные
В выходные в Гродно можно будет сходить в музей на необычную выставку, познакомиться с белорусскими писателями и поэтами, а также поучаствовать в «Марше памяти».
Белорусский фестиваль интеллектуальной книги «Pradmova»
В Гродно приедут известные писатели, поэты, культурологи и художники, чтобы презентовать книги для взрослы и детей, подискутировать на исторические и философские темы и пообщаться с гродненцами.
Среди гостей: художник Павел Татарников, культуролог Максим Жбанков, литератор Андрей Хаданович, писатель Владимир Орлов, историк Алесь Кравцевич.
Однодневная выставка-пространство в музее
Что-то необычное придумали в музее. Посетителей зовут на необычное мероприятие, которое будет работать только один вечер. Каждый экспонат уникальный и очень ценный. Музей иммерсивный — каждый, кто пришел, тоже участник действия.
Каждый может оставить, сколько считает нужным, а также прийти бесплатно. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным в ГООЗЖ «Преданное сердце».
«Марш памяти»
Ежегодно в Гродно в даты уничтожения Гродненского гетто
Экологический челлендж на берегу Немана
В воскресенье волонтеры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в Гродно можно будет сходить в музей на необычную выставку, познакомиться с белорусскими писателями и поэтами, а также поучаствовать в «Марше памяти».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)