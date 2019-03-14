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Цены и доходы. Какие проблемы волнуют сегодня людей в первую очередь?

15.03.2019 17:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Цены и доходы. Какие проблемы волнуют сегодня людей в первую очередь?
Фото из открытых источников

Информационно-аналитический центр издал сборник, в котором представлены результаты социологических исследований, проведенных за последние два года. Среди прочего в работе выделены проблемы, которые вызывают наибольшее беспокойство населения. «АиФ» изучил материалы сборника и приводит наиболее интересные выводы социологов.

ЗА ЧТО ПЕРЕЖИВАЕМ?

Как показывают результаты исследования, среди проблем, вызывающих наибольшее беспокойство у белорусов, лидирует рост цен (72,5%). Затем следуют снижение реальных доходов (43%) и безработица (37%).

Проблема алкоголизма волнует 28,5% респондентов, жилищная проблема, расслоение общества на богатых и бедных – по 24%. Воспитание молодежи, ситуацию в сфере здравоохранения, работу жилищно-коммунального хозяйства, неэффективность государственного управления, коррупцию, недостаточную социальную защиту населения, наркоманию, низкий уровень культуры населения, финансово-экономическое положение промышленных предприятий назвали в среднем по 16% опрошенных.

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На ситуацию с преступностью и соблюдением прав граждан указали в среднем по 10% респондентов, на экологические проблемы, финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных организаций, положение в сфере образования – в среднем по 8%. Остальные проблемы волнуют 5,5% и менее участников опроса.

Отмечается, что описанные проблемы характерны не только для Беларуси, но и для ряда других стран Восточно-Европейского региона (Россия, Украина, Молдова и др.).

РАБОТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В ходе опроса работающие граждане зафиксировали ряд негативных явлений на своих предприятиях и в организациях. Так, каждый пятый (20%) указал на уменьшение размера заработной платы в течение последних трех месяцев. Вынужденные отпуска за свой счет, задержки с выплатой заработной платы, массовые увольнения, сокращения работников и введение режима неполного рабочего времени за прошедший квартал упомянули в среднем по 10% трудящихся.

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Среди недостатков в сфере занятости населения в основном упоминаются сложности с трудоустройством молодежи и лиц, впервые ищущих работу (66%). Отсутствие достойно оплачиваемой работы в регионах назвали 60%.

Среди актуальных проблем в сфере обслуживания респонденты выделили вопросы занятости, безработицы (47,5%), работу медицинских учреждений и жилищно-коммунального хозяйства (38% и 33,5% соответственно). Четверть жителей страны (26%) недовольны ситуацией в сфере жилищного строительства, 15,5% – положением дел в области социальной защиты населения, примерно каждого десятого (в среднем по 10,5%) не устраивает работа учреждений образования и общественного транспорта.

ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

В сфере здравоохранения населению страны прежде всего не нравятся высокие цены на лекарства (57%) и очереди в поликлиниках (46,5%). Сложности при записи на прием к врачу, ощутимую стоимость платных медицинских услуг и недостаточную обеспеченность узкими специалистами отметили в среднем по 37% респондентов.

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В работе ЖКХ людей не устраивают прежде всего высокая стоимость услуг (40,5%) и неудовлетворительное состояние дорог и подъездных путей (36%). К актуальным проблемам данной сферы граждане также отнесли плохое освещение улиц, подъездов, недостаточное количество парковочных мест во дворах, низкое качество питьевой воды (в среднем по 27%), отсутствие или необустроенность детских площадок, некачественную уборку подъездов и дворовых территорий, проблемы с наличием специальных мест для выгула домашних животных, плохое качество ремонта домов и квартир, выполнения работ по заявкам жителей (в среднем по 19%).

Наиболее острой проблемой в сфере жилищного строительства остается высокая стоимость возводимого жилья (63%). В среднем по 46% респондентов обеспокоены дороговизной и недоступностью кредитов на его строительство (реконструкцию) и покупку, а также высокой стоимостью строительных материалов и техники.

Среди основных проблем в работе учреждений образования респонденты отмечали сбор денег с родителей на нужды школы, детского сада (37%), высокую учебную нагрузку на учащихся, дороговизну обучения в вузе и содержания студента (учащегося) в период обучения (в среднем по 28%). Высокая стоимость дополнительных услуг и питания в детских садах и школах, отсутствие мест в учреждениях дошкольного образования не устраивают в среднем по 16% ответивших.

В работе городского и внутриобластного (междугородного) общественного транспорта респонденты чаще всего отмечают такие проблемы, как высокая плата за проезд и перегруженность транспорта в часы пик (в среднем по 25%). Отсутствие маршрутов к некоторым сельским населенным пунктам, нехватку транспорта на линии, изношенность транспортных средств назвали в среднем по 18,5% респондентов.

В сфере торговли, общественного питания и потребительской кооперации к числу основных проблем граждане отнесли высокую стоимость товаров (55%), разбежку в ценах на одни и те же товары в различных торговых точках (34%) и реализацию продуктов с истекшим сроком годности (24,5%).

МЕЛКИЕ НЕДОСТАТКИ

Большинство граждан, сталкивающихся с работой учреждений связи (43%), не видят существенных проблем в этой сфере. Среди тревожащих факторов – высокие тарифы на мобильную телефонную связь (32,5%), неудовлетворительное качество работы Интернета и высокая стоимость стационарной телефонной связи (в среднем по 15,5%), плохое качество приема телеканалов и мобильной телефонной связи (11% и 9% соответственно).

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У большинства граждан отсутствуют замечания и к работе объектов сферы бытового обслуживания (43,5%). Вместе с тем респонденты чаще всего отмечали высокие цены на оказываемые услуги (24%).

Большинство респондентов считают, что существенных проблем также нет в работе организаций физической культуры и спорта (39%). Среди недостатков более четверти участников опроса (27,5%) назвали нехватку спортивных сооружений, зданий спортивного назначения (стадионов, бассейнов, катков, трасс и т. д.). Высокую плату за занятия в секциях (кружках) и слабую материально-техническую базу отметили в среднем по 19,5%.

В деятельности организаций культуры большинство опрошенных тоже не видят существенных недостатков (38%). По мнению респондентов, среди проблем – слабая материально-техническая база, низкий уровень организации досуга, высокая оплата занятий в кружках, секциях, клубах по интересам и т. п. (в среднем по 20%).

* во всех опросах респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому сумма ответов на все вопросы составляет больше 100%.

 
 
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Как показывают результаты исследования, среди проблем, вызывающих наибольшее беспокойство у белорусов, лидирует рост цен (72,5%). Затем следуют снижение реальных...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Полымя
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Единство
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