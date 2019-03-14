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Рейд по жилому сектору Хотимского района

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Рейд. Многих пугает это слово. Не понимая истинных намерений, некоторые отказались бы от того, чтобы их посещали гости «в погонах». А ведь истинная цель таких визитов – благородная. Рейды, проводимые не единожды в год, призваны помочь пожилым людям, одиноким, многодетным семьям обезопасить свои условия проживания.

Рейд по жилому сектору Хотимского района

12 марта сотрудником РОЧС, Вадимом Петроченко, инспектором ГПиВО, совместно с председателем Тростинского сельского Совета депутатов Инной Хилькевич, был проведён рейд по жилым домам деревень Яновка и Беседский Прудок. При посещении домов комиссия уделяла особое внимание исправности печного отопления и проводки, наличию автономного пожарного извещателя и, конечно же, его исправной работе. Стоит заметить, что визиты в жилые дома, не стали просто формальностью. Председатель сельсовета Инна Хилькевич участливо интересовалась нуждами каждого проживающего и во всём предлагала посильную помощь, а сотрудник РОЧС провёл разъяснительные беседы о действиях при пожаре, заметил, что в любой сложной ситуации отдел по ЧС готов прийти на помощь. Все люди, чьи дома посетила комиссия, получили памятки с номерами телефона экстренных служб.
Рейд взял своё начало в деревне Яновка. Где, обойдя первые несколько домовладений, у рейдовой комиссии уже сложилось достаточно хорошее впечатление о проживающих. Несмотря на то, что дома принадлежали одиноким мужчинам в возрасте, чистота в них не могла не радовать. Сотрудник РОЧС также не сделал им ни одного замечания, так как и печи в надлежащем состоянии, и притопочные литы имеются, и извещатели работают исправно.
— А вот и наша образцовая печь, — улыбаясь, комментирует Инна Васильевна во время посещения одного из домов. – И хозяин чистоплотный, ответственный.
Вот в такие моменты и закрадываются мысли, что не главное где живёт человек, в городе или на селе, какой у него заработок, мужчина это или женщина, главное, чтобы в душе была гармония, тогда и дома всегда будет чистота и порядок.
Некоторые домовладельцы, которые всё же получили замечания, сразу бросались их исправлять: и глину находили, чтобы печь починить, и большие притопочные листы.
Посетив один из домов в деревне Беседский Прудок, в котором, к слову, нарушений выявлено не было, комиссия получила ряд вопросов от участливого гражданина, желающего облагородить придомовую территорию, и в целом деревню. На все интересующие его вопросы ответы поступили незамедлитено.
В результате посещения десятка домовладений особых нарушений выявлено не было: в каждом доме и печи исправны, и извещатели есть, и люди не на что не жалуются, что свидетельствует о хорошо проводимой профилактической работе с населением.
Каково это, работать на опережение и предотвращать несчастные случаи и пожары? Мы попросили ответить Вадима Войтикова, начальника Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
— Работа на предупреждение несчастных случаев, пожаров – это обязанность местных распорядительных органов. Это целый комплекс мер, над которым и работают все службы: больница, школа, детские сады, участковые. Профилактические беседы проводятся постоянно на сельских сходах, в присутствии всех заинтересованных служб района, по сфере их компетенции, на каждом дне информирования. Мы тесно сотрудничаем с отделом образования, посещаем родительские собрания.
Что же касается рейдов по жилому сектору, то они регулярно проходят не только по деревням, но и по Хотимску. И, конечно же, такая работа приносит свои плоды, — подытожил Вадим Васильевич.

Дарья КОРНЕВА.
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Рейд. Многих пугает это слово. Не понимая истинных намерений, некоторые отказались бы от того, чтобы их посещали гости «в погонах». А ведь истинная цель таких...
 
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