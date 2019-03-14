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Акция «Наш животновод» в Хотимске

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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— Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия проводит эту акцию, — рассказал председатель райкома профсоюза работников АПК Михаил Карпенков. – Можно много говорить о значении технологий в производстве молока, но главным остается человек.

Акция «Наш животновод» в Хотимске

Цель данного проекта – побывать на фермах, встретиться с людьми, обсудить актуальные вопросы, вручить награды лучшим животноводам.
Заметим, что многие из них были награждены на прошедшем торжественном собрании передовиков народного хозяйства района. Но и чествование лучших представителей животноводческой отрасли продолжилось на молочно-товарных комплексах «Беседовичи» ОАО «Батаево» и «Березки» ОАО «Октябрь-Березки». Их посетил заместитель председателя Могилевского обкома профсоюза работников АПК, главный правовой инспектор Алексей Рымша.
Поздравления и Благодарственные письма с вручением денежных премий принимали начальник комплекса Елена Никульченко, зоотехник Марина Арганистова, операторы машинного доения Тамара Ушанова, Елена Автушенко, Светлана Животова, Елена Вашкеба.
Наши труженицы молодцы! Уместный макияж, красиво уложенные челки, головные уборы – это все они!
— А что вас так удивляет? – мило улыбается Елена Вашкеба. – В первую очередь, мы женщины!

Александр ПЕТРОВ

 
 
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