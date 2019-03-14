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Акция «Наш животновод» в Хотимске
15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
— Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия проводит эту акцию, — рассказал председатель райкома профсоюза работников АПК Михаил Карпенков. – Можно много говорить о значении технологий в производстве молока, но главным остается человек.
Цель данного проекта – побывать на фермах, встретиться с людьми, обсудить актуальные вопросы, вручить награды лучшим животноводам.
Александр ПЕТРОВ
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— Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия проводит эту акцию, —...
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