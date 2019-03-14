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День животновода на молочно-товарной ферме «Заря»

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Ежемесячно в сельхозорганизациях района проводится День животновода. Специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию, члены райисполкома, идеологические работники, председатели профсоюзных комитетов совместно с руководителями, специалистами хозяйств посещают трудовые коллективы молочно-товарных ферм и комплексов. В рамках такого мероприятия на этой неделе состоялась встреча заместителя председателя райисполкома Андрея Даниленко с животноводами молочно-товарной фермы «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс».

День животновода на молочно-товарной ферме «Заря»
Руководитель ОАО «Хотимский Технокомплекс» Татьяна ПАРФЕНЕНКО и председатель профсоюзного комитета Галина ТЕРНОВСКАЯ объясняют ситуацию животноводам МТФ «Заря»

Тон разговору задала заместитель директора сельхозпредприятия с временным исполнением обязанностей директора Татьяна Парфененко. Она дала четкую оценку работе коллектива и остановилась на причинах спада производства молока на МТФ «Заря». Достаточно сказать, что за февраль этого года производство молока к аналогичному периоду прошлого года составило 60%, реализация и того меньше. В январе картина была еще хуже. При этом не забываем, что в феврале 28 дней. Эта зимовка напоминает 2016 год, когда на ферме было «завалено» осеменение коров и, естественно, случился обвал молока. То есть, наступили на те же грабли. За половину марта мало что изменилось, о среднесуточных удоях от коровы даже говорить неудобно.
В этой должности Татьяна Ларионовна чуть более месяца, и, как она заметила, есть такие вещи, которые мы можем поправить, призвала более ответственно относиться к выполнению своих обязанностей. А то ведь можно дойти до того, что доярка или слесарь показывают вид, что работают, а руководитель сделает вид, что платит зарплату.
Сегодня молоко – основной источник дохода хозяйства. Нет его – нет денег. Все упирается в него, точнее, в его нехватку. Взять, например, хотя бы эту ферму. До недавнего времени корма в сараи завозил специально приспособленный для этого трактор, который мог проехать в дверной проем. Случилась поломка, пока найдутся средства для проведения ремонта возникли сложности с доставкой кормов на кормовые столы. Похожая ситуация и с погрузчиком. Кажется, не велика проблема купить подшипник. Но она превращается в таковую, когда касса пуста.
На этом же акцентировал внимание и заместитель председателя райисполкома Андрей Даниленко. Начиная с весенне-полевых работ все усилия полеводов, механизаторов, других служб направлены на фермы, где получают конечный результат. Но если в ОАО «Хотимский Технокомплекс» 73% выручки идет на зарплату (в передовых хозяйствах этот показатель в пределах 25%), то о какой высокоэффективной работе может идти речь.
Успех сельхозпредприятия зависит от стараний каждого работника. Написал и почему-то вспомнил притчу, как две лягушки попали в кувшин с молоком. Одна перестала бороться, сложила лапки и захлебнулась в молоке. Вторая барахталась и почувствовала что-то твердое под лапками, оказавшееся сбитым маслом. Мораль проста: как бы ни было тяжело и как бы не подбиралась безысходность, стоит бороться до конца.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ.
Фото автора

 
 
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Ежемесячно в сельхозорганизациях района проводится День животновода. Специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию, члены райисполкома,...
 
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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