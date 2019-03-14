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В Хотимске прошел семинар по вопросу применения антикоррупционного законодательства

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Актуальные вопросы применения антикоррупционного законодательства и правового просвещения в сфере противодействия коррупции на текущей неделе обсудили на семинаре в Хотимске. В работе форума принимали участие: начальник управление по работе со средствами массовой информации и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Елена Дивакова; начальник отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры Могилевской области Андрей Волков; Тамара Журавкова, заместитель начальника отдела главного контрольно-аналитического управления Могилевского облисполкома, и Вячеслав Шабусов, старший оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома.

В рамках семинара был рассмотрен широкий спектр вопросов – от анализа понятия коррупции как социально-правового явления до конкретных примеров. Большое внимание было уделено теме порядка организации и проведения государственных закупок.
Открывая заседание, руководитель района Дмитрий Рубан констатировал, что коррупция, как негативное социальное явление, наносит значительный вред развитию государства. Угрожает экономической безопасности страны, ведет к росту социального неравенства, но главный урон заключается в снижении доверия к органам власти из-за ущерба политической легитимности власти и упадка общественной морали. В качестве примера привел ситуацию в соседнем государстве – Украине, где коррупция привела к серьезной социальной нестабильности и экономическому упадку, политическому кризису.
Как бороться с этим противозаконным явлением? Что в силах каждого? Достаточно ли мер профилактического характера принимается в Хотимском районе? Как сами жители смотрят на вопрос коррупции? На эти и многие другие вопросы отвечали участники семинара.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника.

— Если в организации или на предприятии непосредственно руководитель уделяет внимание вопросу профилактики коррупции, то проблем, нарушений всегда в разы меньше, — обозначил в своем выступлении Олег Лимаров, прокурор Хотимского района. При этом он привел негативные примеры, например, использование служебного транспорта в личных целях. К сожалению, подобные факты прокуратуре приходилось пресекать и в Хотимском районе.
— Борьба с коррупционными преступлениями является обязанностью всех граждан. И заключается она не в том, чтобы правоохранители выявляли факты нарушений закона, а чтобы в обществе сформировалась нетерпимость к коррупционерам, — уверен Дмитрий Семочкин, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Хотимского райисполкома. Дмитрий Николаевич рассказал, что в 2018 году по линии ОБЭП в нашем районе раскрыто 9 преступлений, из которых три – коррупционной направленности. К сожалению, еще не все должностные лица понимают степень ответственности за внесение заведомо ложных сведений в официальные документы или за искажение государственной статистической отчетности”, — рассказал правоохранитель.
Традиционно много нарушений фиксируется в сфере государственных закупок. На процедуре их проведения подробно остановился Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, который заметил, что закон строго регламентирует процесс закупок, а ошибки часто совершают специалисты несознательно, а по халатности или незнанию.
— Каждый руководитель обязан обеспечивать производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, содержать производственные помещения и оборудование в соответствии с установленными требованиями, обеспечивать надлежащие условия труда работников. В таком случае места для коррупции не останется, — в рамках своего выступления высказался Дмитрий Лутченков, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома. Кроме того, он подробно остановился на теме реализации Декрета №5 “Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций”, а также о понятии “конфликт интересов”: что это такое, как его урегулировать.
— Главная профилактика коррупции – это личное неприятие всеми гражданами подобных явлений, — считает Андрей Волков, начальник отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры Могилевской области.
Кстати, он, можно сказать, рассказал “анекдот из жизни”:
— Участвовал в задержании одного взяточника. Идет съемка. И тут оперативная ошибка – засветилась камера. Все, думаем, не возьмет! Уйдет – от наказания. И что бы вы думали? Взял.
Уже когда вели допрос спросили мужчину: “Ты же заметил съемку. Понял, что идет операция. Почему от взятки не отказался”. “А я как увидел деньги, не смог удержаться – рука сама потянулась…” – был его ответ.
Наверное, у вас, как и у присутствующих, на этот ответ возник вопрос: “Это же сколько он взятки брал, что у него условный рефлекс выработался?”
Остановить вредоносное влияние коррупционных явлений под силу лишь при условии объединения всего гражданского сообщества. Каждый должен сказать “нет”, если ему предлагают взятку, соблюдать свои должностные обязанности в рамках закона, понимать, что за свою работу должностные лица получают зарплату и дополнительной “благодарности” их действия не требут. Однако, социальные исследования показывают, что люди еще не готовы сообщать правоохранителям о коррупционных преступлениях, считая это “стукачеством”, опасаясь за свою жизнь или здоровье, либо просто, живя по принципу: “Моя хата с краю”.
Правда они забывают, что коррупция ведет к несправедливому распределению доходов, подрыву экономической стабильности, сокращению инвестиций в производство, замедлению экономического роста и многим другим проблемам, которые в итоге коснутся каждого.
По результатам анкетирования, как рассказала Елена Дивакова, мы, жители Хотимского района, оцениваем уровень коррупции в своем крае, как низкий, но при этом признаемся, что уровень нашей правовой культуры также низкий и нас еще нужно “воспитывать”: вести информационно-профилактическую работу.
Помните у Маяковского: Крошка-сын к отцу пришел… И спросила кроха… Кто не знает, что брать взятку плохо? Кто не знает, что вносить ложные данные в статотчетность – незаконно? Кто не понимает, что нельзя брать имущество предприятия себе в пользование? Это истины из категории “хорошо-плохо”, которые каждый должен усваивать еще в 3-4 года. Не нужно делать вид, что нас это не касается. Мы – гражданское сообщество – и вместе нам под силу остановить коррупцию.
Анна МАВИЧ

 
 
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Актуальные вопросы применения антикоррупционного законодательства и правового просвещения в сфере противодействия коррупции на текущей неделе обсудили на...
 
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Клiч Радзiмы
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Светлы шлях
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