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Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Концерты Хотимской Детской школы искусств всегда пользуются неизменным успехом у публики. И дело даже не в том, что родители и родственники приходят посмотреть на своих талантливых отпрысков. Просто дети все делают искренне: они не играют на сцене, а живут в ее пространстве органично и естественно. Это и подкупает. И прощаешь им все неточности в исполнении, волнение, сбившиеся ритмы – техника придет со временем, талант заметен уже сейчас.
Весеннее доброе настроение подарили зрителям воспитанники ДШИ, представив новую концертную программу «Музыкальный калейдоскоп». Название полностью отражало содержание. У ребят получился настоящий калейдоскоп из песен, танцев, сценических миниатюр, монологов, номеров оригинального жанра, инструментальных композиций. Юные артисты в очередной раз доказали, что у культуры Хотимщины есть будущее, что каждый год на творческом небосклоне нашего края загораются новые маленькие звездочки. Не хочу намеренно выделять кого-то из них. Концерт смотрелся настолько целостно и на одном дыхании, что по окончании его невольно мелькнула мысль: «Как уже все?». А это лучшая похвала для артиста, когда его творчество хочется впитывать и впитывать бесконечно долго.
Спасибо, вам, ребята. Лично для меня весна началась 14 марта с вашего концерта, и подаренного вами весеннего настроения.

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

 

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Александр АЛЕКСАНДРИН

 
 
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Концерты Хотимской Детской школы искусств всегда пользуются неизменным успехом у публики. И дело даже не в том, что родители и родственники приходят посмотреть на...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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