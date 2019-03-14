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Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп
15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Концерты Хотимской Детской школы искусств всегда пользуются неизменным успехом у публики. И дело даже не в том, что родители и родственники приходят посмотреть на своих талантливых отпрысков. Просто дети все делают искренне: они не играют на сцене, а живут в ее пространстве органично и естественно. Это и подкупает. И прощаешь им все неточности в исполнении, волнение, сбившиеся ритмы – техника придет со временем, талант заметен уже сейчас.
Александр АЛЕКСАНДРИН
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Концерты Хотимской Детской школы искусств всегда пользуются неизменным успехом у публики. И дело даже не в том, что родители и родственники приходят посмотреть на...
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