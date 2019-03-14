Учащиеся ДШИ подарили хотимчанам музыкальный калейдоскоп

Концерты Хотимской Детской школы искусств всегда пользуются неизменным успехом у публики. И дело даже не в том, что родители и родственники приходят посмотреть на своих талантливых отпрысков. Просто дети все делают искренне: они не играют на сцене, а живут в ее пространстве органично и естественно. Это и подкупает. И прощаешь им все неточности в исполнении, волнение, сбившиеся ритмы – техника придет со временем, талант заметен уже сейчас.

Весеннее доброе настроение подарили зрителям воспитанники ДШИ, представив новую концертную программу «Музыкальный калейдоскоп». Название полностью отражало содержание. У ребят получился настоящий калейдоскоп из песен, танцев, сценических миниатюр, монологов, номеров оригинального жанра, инструментальных композиций. Юные артисты в очередной раз доказали, что у культуры Хотимщины есть будущее, что каждый год на творческом небосклоне нашего края загораются новые маленькие звездочки. Не хочу намеренно выделять кого-то из них. Концерт смотрелся настолько целостно и на одном дыхании, что по окончании его невольно мелькнула мысль: «Как уже все?». А это лучшая похвала для артиста, когда его творчество хочется впитывать и впитывать бесконечно долго.

Спасибо, вам, ребята. Лично для меня весна началась 14 марта с вашего концерта, и подаренного вами весеннего настроения.

































































Александр АЛЕКСАНДРИН