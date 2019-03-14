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Основному Закону страны – 25 лет

15.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Сегодня в Республике Беларусь отмечают один из важнейших государственных праздников – День Конституции.

Основному Закону страны – 25 лет
Анастасия Привалова, Артем Лялюхов и Дарья Козлова – в числе тех, кто вчера получил паспорта

Именно 15 марта в далеком уже 1994 году был принят первый Основной Закон независимой Республики Беларусь. С тех пор белорусская Конституция несколько раз совершенствовалась, но основы конституционного строя оставались и остаются незыблемыми. Как и высшая ценность Основного Закона – человек, его права, свободы и гарантии их реализации.
С 2004 года в рамках празднования Дня Конституции по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!» В ходе акции 14-летним юношам и девушкам представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают паспорта граждан Респуб-лики Беларусь.
Вчера в рамках празднования 25-летия со дня принятия Конституции и акции «Мы – граждане Беларуси!» в историко- краеведческом музее в торжественной обстановке 10 лучших представителей одаренной молодежи Будакошелевщины получили паспорта гражданина Республики Беларусь из рук председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой и памятные подарки от районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».
– Сегодня вы, молодые граждане Республики Беларусь, проживающие в Буда-Кошелевском районе, получите свой основной документ – паспорт и Конституцию Республики Беларусь, содержательную и важную. В ней записано: высшей ценностью и целью общества и государства является человек. В ней наши гарантии, защита, безопасность, ответственность. Сегодня важно понимать, что Конституция – это еще и все мы, граждане нашей страны, – отметила председатель райсовета Наталья Киселева.
На мероприятии также присутствовали «ровесники» Основного документа, секретари первичных организаций лесхоза, Уваровичской средней школы и центральной районной больницы: Андрей Пешко, Карина Карначева и Виктория Осипцова. Последняя, к слову, также адресовала ребятам, получившим в этот праздничный день паспорта гражданина Республики Беларусь, напутственные слова от лица представителей молодежи. Кроме того, шести учащимся Коммунаровской средней школы первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Татьяна Хацулёва вручила членские билеты молодежной организации нового образца.
В завершение праздничных мероприятий, посвященных празднованию юбилея Конституции Республики Беларусь, в центральном районном доме культуры состоялся патриотический концерт педагогов и учащихся Уваровичской детской школы искусств.
Марина ЛУСЕВИЧ

 
 
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Сегодня в Республике Беларусь отмечают один из важнейших государственных праздников – День Конституции. Именно 15 марта в далеком уже 1994 году был...
 
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Клiч Радзiмы
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Светлы шлях
Единство
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