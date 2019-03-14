«Время возмездия»: 7 из 10. Николь Кидман, которую вы не узнаете

В минском прокате «Время возмездия» — кино, которое пролетело мимо всех наград, включая «Оскар». А зря — говорит кинообозреватель TUT.BY Анна Ефременко и объясняет почему.





О чем кино: Напарники Эрин и Крис по заданию внедряются в преступную банду Лос-Анджелеса. Пока суд да дело, коллеги влюбляются друг в друга, а потом и вовсе принимают решение вместе с бандой ограбить банк и укатить в закат. Но, как всегда, что-то пойдет не по плану. И ровно через 17 лет после случившегося Эрин будет разбираться с этим «что-то» один на один.

По пересказу сюжета может сложиться впечатление, что «Время возмездия» — пресная история о мести с эпизодическими перестрелками. Но не будем торопиться с навешиванием ярлыков. На режиссерской позиции — американка Карим Кусама, которую большинство из вас может знать по сериалам «Секс в другом городе», «Миллиарды», «Остановись и гори», а самые пытливые — по совершенно отличному триллеру «Приглашение».

Кусама не идет на поводу у зрителя ни в чем. Повествование рваное и нелинейное, фильм идет два часа с копейками, Николь Кидман не покажут ни в одной постельной сцене (а в той, которую принято считать интимной, вам будет так мерзко, что вы захотите это забыть как можно скорее). Там, где Тарантино прибавил бы газку, Чхан Ук Пак — кровищи и жестокости, а «Мстители» — мстителей, Кусама придавливает педаль тормоза и радует нас крупными планами хорошо загримированных глаз Кидман (оцените работу гримеров на контрасте молоденькой Эрин и ее же 17 лет спустя).









В этой вдумчивой неспешности — все то, за что фанаты комиксов издеваются над артхаусом. Сюжетные перипетии «Время возмездия» можно было бы легко уложить минут в сорок, но без прелюдии мы ничего бы не почувствовали.

Глядя на то, как Эрин одержима идеей мести, хочется спросить: «Да что с тобой не так?!» Ответ на этот вопрос как раз и занимает добрые полтора часа. Но если вам уже пора, резюмирую: буквально всё. Эрин пережила большую потерю, ее одолевает чувство вины и жажда мести, она помешана на работе до такой степени, что дочь (которая к тому же ее ненавидит) съехала, чтобы жить с отцом. То есть сказать, что это фильм о мести, будет некоторым преуменьшением. «Время возмездия» — кино о человеке на грани отчаяния (назови я это экзистенциальным кризисом, вы начнете корчить гримасы). И самая четкая метафора состояния Эрин из возможных — тощая побитая собака с грустными глазами в финале.





Каждая из заявленных Кусамой тем — история с дочерью, роман с Крисом, работа под прикрытием, мщение наконец — выливается в короткий отчет по провалам Эрин. И оригинальная версия названия фильма подходит ему куда лучше патетичного «Времени возмездия». Потому что ни о каком возмездии речи по сути не идет, а если и говорить о наказании за грехи, то это про другое время — те самые 17 лет, которые Эрин уже страдает. В оригинале картина называется Destroyer — «разрушитель». И как раз этим занимается героиня Кидман все годы после роковых событий: разрушает себя, семью, мир вокруг.

Наблюдать за человеком в состоянии глубокого отчаяния — удовольствие так себе. А смотреть его в кино — вообще испортить свидание себе и своей половине (идут же еще «Любовницы» , ну в самом деле). Но «Время возмездия» в состоянии проломить и вашу стену.

Окей, уговорили, покупаю билет и смотрю