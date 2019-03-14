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Белорусские учёные выявили особенности, которые приводят к долголетию

15.03.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В поисках эликсира вечной молодости. Белорусские генетики проводят масштабное исследование и создают базу данных ДНК-долгожителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные выявили особенности, которые приводят к долголетию

Для научного эксперимента анализы сдали полтысячи пенсионеров. Самыми возрастными участниками стали 100-летние минчане. Собирают не только генетические, но и биохимические пробы. Полученную информацию учёные обработают и сопоставят с данными, полученными от представителей молодой Беларуси.

Белорусские учёные выявили особенности, которые приводят к долголетию

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Проблема долгожителей очень актуальна в мире. Все хотят жить долго и счастливо, быть здоровыми.

Для того, чтобы понять, наградила ли нас природа генетическими особенностями, которые позволят жить долго, ради этого начаты все исследования. Такие исследования проводятся впервые в Беларуси и уже выявлены особенности, которые, возможно, приводят к тому, что человек живет долго.

Белорусские учёные выявили особенности, которые приводят к долголетию

Проект рассчитан на два года. Конкретные результаты появятся уже в начале 2020-го. Кстати, по последней информации сейчас в Беларуси проживает почти 450 человек старше 100 лет.
 
 
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Новости Беларуси. В поисках эликсира вечной молодости. Белорусские генетики проводят масштабное исследование и создают базу данных ДНК-долгожителей, сообщили в...
 
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