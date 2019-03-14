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«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

15.03.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 15 марта в День Конституции школьники, которым исполнилось 14 лет, получали первый паспорт из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

На торжественную церемонию приехали 25 ребят со всей Беларуси. Это призеры олимпиад, победители спортивных и творческих конкурсов, отличники.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

Анна Киселёва, ученица Средней школы №7 Борисова:
Переполняет гордость, радость, счастье. И нам повезло, что именно нас 25-ых, выбрали из тысячи детей, которые тоже получают паспорт в 14 лет. Нам дал паспорт Президент, и я считаю, что это огромная удача.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

Александр Янущенко, ученик средней школы №3 Зельвы:
Рад сильно, что сюда попал, много чего увидел. Пожал руку лично Президенту – это для меня много значит.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

После торжественной части и экскурсии на память о встрече ребятам вручили сладкие подарки от имени главы государства.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников
 
 
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Новости Беларуси. 15 марта в День Конституции школьники, которым исполнилось 14 лет, получали первый паспорт из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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Газета Авангард
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