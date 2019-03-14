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«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости
Новости Беларуси. 15 марта в День Конституции школьники, которым исполнилось 14 лет, получали первый паспорт из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торжественную церемонию приехали 25 ребят со всей Беларуси. Это призеры олимпиад, победители спортивных и творческих конкурсов, отличники.
Анна Киселёва, ученица Средней школы №7 Борисова:
Александр Янущенко, ученик средней школы №3 Зельвы:
После торжественной части и экскурсии на память о встрече ребятам вручили сладкие подарки от имени главы государства.
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Новости Беларуси. 15 марта в День Конституции школьники, которым исполнилось 14 лет, получали первый паспорт из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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