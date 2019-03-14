Миллионеров в США больше, чем жителей Беларуси





В Соединенных Штатах проживают 11,8 млн человек, чья стоимость активов составляет не менее 1 млн долларов.

Это число превышает население таких стран, как Португалия, Швеция и, между прочим, Беларусь.

Об этом свидетельствуют результаты исследования чикагской консалтинговой компании Spectrem Group, передает «Интерфакс».

Согласно анализу, количество предпринимателей, активы которых оцениваются в 5–25 млн долларов, выросло на 3,5% и достигло 1,397 млн. Американцев с состоянием свыше 25 млн долларов за 2018 год стало больше на 0,6%. Теперь их 173 тыс.

«В 2018 году рост числа богатых жителей США замедлился из-за ослабления темпов подъема глобальной экономики и спорной политической ситуации в стране», — отмечает президент Spectrem Group Джордж Уолпер.

Он добавил, что, несмотря на замедление, количество домохозяйств с состоянием, относящимся к верхним категориям оценки, почти удвоилось с 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис.