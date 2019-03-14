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С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

15.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Совсем скоро в школах пройдут выпускные экзамены. Перед старшеклассниками уже сейчас стоит нелегкий выбор: как дальше устроить свою жизнь, какую профессию выбрать. Все большую популярность среди абитуриентов набирают высшие учебные заведения военной направленности. Большим плюсом обучения является и то, что курсант находится на полном государственном обеспечении.

Военные вузы сегодня готовят не только офицеров, но и журналистов, экономистов, юристов, переводчиков, инженеров и т. д. По окончании учебы выпускникам военных вузов выдается диплом, который ничем не отличается от диплома гражданского высшего учебного заведения. Кроме того, офицеры получают не только военное образование, но и высшее гражданское.

14 марта для юношей городских школ и политехнического лицея прошло необычное профориентационное занятие. В стенах Центра культуры военнослужащие Сморгонской пограничной группы развернули выставку боевого оружия, которое находится на вооружении в органах пограничной службы. Каждый желающий мог разобрать автомат Калашникова, подержать в руках пулемет или гранатомет. 

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

На мероприятии присутствовал заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий БЫЧКО (в центре) 

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

Здесь же сморгонские пограничники представили школьникам технику пограничного контроля. Специалисты показали, как на государственной границе проходит проверка паспортов на подлинность. 

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

На площадке возле стадиона кинологи продемонстрировали, на что способны их четвероногие товарищи, когда они вместе с ними выходят на боевое дежурство.

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

Заместитель начальника Сморгонской пограничной группы Александр Рыдкин отметил, что военнослужащие в/ч 2044 регулярно проводят профориентационную работу с молодежью. 

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

Александр РЫДКИН

Это помогает военно-патриотическому воспитанию парней, знакомит их со службой в органах пограничной службы.

Военный комиссар Сморгонского района Леонард Гружевский пояснил, что в таком формате профориентационное мероприятие со школьниками проводится в районе впервые. Он не исключает, что это станет хорошей традицией накануне празднования Дня защитников Отечества, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь.

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

Леонард ГРУЖЕВСКИЙ

- Оборона государства – задача каждого гражданина, а это мероприятие – яркий пример организации четкого взаимодействия между райисполкомом, военным комиссариатом и в/ч 2044, - отметил Леонард Иванович. - Сегодня мы собрали тех ребят, которые будут определять будущее нашего государства. Сморгонский район отличается тем, что у нас ежегодно много желающих поступить в военные вузы. Здесь всегда находились войсковые части, а у молодежи перед глазами постоянно был образ военного человека.

Игорь и Юрий (учащиеся 10-го класса СШ №7):

С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности

- Я считаю, что на таких мероприятиях полезно побывать парням, которые решили связать свою жизнь с профессией военного.

- Не каждый день нам удается подержать в руках настоящее боевое оружие, увидеть, как устроена работа пограничников. А здесь все доступно показали и рассказали, получил много полезной информации.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Совсем скоро в школах пройдут выпускные экзамены. Перед старшеклассниками уже сейчас стоит нелегкий выбор: как дальше устроить свою жизнь, какую профессию...
 
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
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Вороновская газета
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