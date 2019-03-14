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С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности
15.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Совсем скоро в школах пройдут выпускные экзамены. Перед старшеклассниками уже сейчас стоит нелегкий выбор: как дальше устроить свою жизнь, какую профессию выбрать. Все большую популярность среди абитуриентов набирают высшие учебные заведения военной направленности. Большим плюсом обучения является и то, что курсант находится на полном государственном обеспечении.
Военные вузы сегодня готовят не только офицеров, но и журналистов, экономистов, юристов, переводчиков, инженеров и т. д. По окончании учебы выпускникам военных вузов выдается диплом, который ничем не отличается от диплома гражданского высшего учебного заведения. Кроме того, офицеры получают не только военное образование, но и высшее гражданское.
14 марта для юношей городских школ и политехнического лицея прошло необычное профориентационное занятие. В стенах Центра культуры военнослужащие Сморгонской пограничной группы развернули выставку боевого оружия, которое находится на вооружении в органах пограничной службы. Каждый желающий мог разобрать автомат Калашникова, подержать в руках пулемет или гранатомет.
На мероприятии присутствовал заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий БЫЧКО (в центре)
Здесь же сморгонские пограничники представили школьникам технику пограничного контроля. Специалисты показали, как на государственной границе проходит проверка паспортов на подлинность.
На площадке возле стадиона кинологи продемонстрировали, на что способны их четвероногие товарищи, когда они вместе с ними выходят на боевое дежурство.
Заместитель начальника Сморгонской пограничной группы Александр Рыдкин отметил, что военнослужащие в/ч 2044 регулярно проводят профориентационную работу с молодежью.
Александр РЫДКИН
Это помогает военно-патриотическому воспитанию парней, знакомит их со службой в органах пограничной службы.
Военный комиссар Сморгонского района Леонард Гружевский пояснил, что в таком формате профориентационное мероприятие со школьниками проводится в районе впервые. Он не исключает, что это станет хорошей традицией накануне празднования Дня защитников Отечества, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь.
Леонард ГРУЖЕВСКИЙ
Игорь и Юрий (учащиеся 10-го класса СШ №7):
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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С гранатометом и кинологами. В Сморгони для школьников провели профориентацию военной направленности
Совсем скоро в школах пройдут выпускные экзамены. Перед старшеклассниками уже сейчас стоит нелегкий выбор: как дальше устроить свою жизнь, какую профессию...
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