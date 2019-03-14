ЛСП снял клип с рисованными рэперами и блогерами

У «ЛСП» вышел клип на песню «Автоплей», которая стала первой сольной работой с релиза альбома «Tragic City». А он вышел в 2017 году. Разбираемся, что к чему.



Что происходит



Режиссируя клип, артисты явно схитрили. Они вставили кадры с концерта «ЛСП», на который будто бы приходят известные блогеры и рэперы, в том числе Лизер, Хованский и Типси Тип. Но самих рэперов и блогеров на съемки при этом не приглашали. Как? Ларчик открывается просто: сделали клип анимированным. Вот и все.



Кстати, в комментарих под видео на Youtube высказался Джарахов. Он написал: «Рад был сняться в клипе», и указал минуту, на которой появился в кадре. Пользователи оценили его остроумие – комментарий набрал больше 1,2 тысячи лайков.







Нарисованный Олег Савченко с серьезным лицом и в очках прогуливается по улицам мимо вывески «Малибу». Он «голосует». Ему навстречу едет машина, которая сбивает человека с табличкой «г. Ровно». За рулем – блондинка. Играет ли режиссер в опасные игры с феминизмом – неизвестно.







Олегу улыбается удача: машина возле него останавливается. Вокалист, вторя тексту трека, «прыгает в белый «Шевроле», где ее руки на руле». Вместе молодые люди курят прямо в салоне – беларуский андеграунд. А дальше автомобиль с взлетает и отправляется в космос. Все это перемежается кадрами с концертов группы. Клип заканчивается.







«ЛСП» обещают нам перелетную жизнь и признаются, что их клипы «рандомно ставит бог». Оценить философскую глубину работы сложно, но мы предлагаем вам сделать это самостоятельно.





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