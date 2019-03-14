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ЛСП снял клип с рисованными рэперами и блогерами
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У «ЛСП» вышел клип на песню «Автоплей», которая стала первой сольной работой с релиза альбома «Tragic City». А он вышел в 2017 году. Разбираемся, что к чему.
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У «ЛСП» вышел клип на песню «Автоплей», которая стала первой сольной работой с релиза альбома «Tragic City». А он вышел в 2017 году. Разбираемся, что к чему. Что происходит ...
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