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Кому собственный аэродром: под Светлогорском за одну базовую продается взлетная полоса

15.03.2019 17:39 — Разное | Tut.by  
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Всего одну базовую величину (25,5 рубля) просит Светлогорский райисполком за небольшой аэродром для малой авиации. Сообщается, что раньше с него совершались регулярные рейсы в Гомель и Минск. Площадь взлетной полосы составляет 3,2 га. Такая информация размещена на площадке «БУТБ-Имущество», где 16 апреля пройдут электронные торги.


Фото: БУТ-недвижимость

Необычный объект недвижимости расположен на месте бывшего аэродрома малой авиации в агрогородке Чирковичи. До начала 2000-х с аэродрома совершались регулярные рейсы в Гомель и Минск, а после его закрытия площадка использовалась для обучения начинающих водителей и проведения соревнований по дрэг-рейсингу.

Естественно, ценность для потенциального покупателя представляет не сама взлетная полоса, а земельный участок, на котором она размещается. Срок аренды участка составляет 10 лет с возможностью продления. По условиям электронных торгов победитель или единственный участник обязан начать предпринимательскую деятельность на территории объекта недвижимости в течение двух лет с момента регистрации договора купли-продажи или в соответствии со сроками, установленными проектно-сметной документацией. Предпринимательская деятельность должна осуществляться не менее трех лет. При этом до выполнения всех условий договора купли-продажи недвижимого имущества запрещается отчуждать его или обращать в залог.

К участию в электронных торгах допускаются государственные и негосударственные юридические лица Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Подать заявку можно до 10 апреля.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Светлогорский райисполком продает небольшой аэродром для малой авиации.
 
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